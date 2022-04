Cos'è l'interesse composto? Trading automatico con gli Expert Advisor

L’interesse composto ha alla base un principio matematico che permette di incrementare progressivamente il capitale da investire, aumentando, di conseguenza, le opportunità di profitto.

È un argomento che da sempre affascina e appassiona gli investitori e che trova forte riscontro all’interno del settore del trading finanziario.

Per capire cos’è l’interesse composto è necessario chiarire due concetti: il montante, ovvero il capitale utilizzato, e l’interesse, cioè la percentuale di remunerazione ottenuta sul capitale investito.

L’interesse è definito composto quando, invece di riscattarlo, lo si somma al montante, una tecnica che si pensa abbia avuto origine nel 17°secolo, oggi molto utilizza dagli investitori più audaci ed esperti.

Il vantaggio principale è dato dalla crescita rapida di una determinata somma investita, questo perché il tasso di maturazione degli interessi dipende dalla frequenza di accumulo.

In altre parole, più sale il numero di periodi di composizione, e maggiore sarà anche l’interesse composto.

Il settore del trading finanziario è tra i più apprezzati perché consente di avere rendimenti superiori rispetto alle più tradizionali forme di investimento.

L’interesse composto nel trading offre possibilità di crescita molto veloci e profitti alti, tuttavia, i rischi legati agli investimenti sono maggiori, ma grazie agli Expert Advisor è possibile operare in sicurezza e limitare eventuali perdite.

Cos’è un Expert Advisor?

Un Expert Advisor (EA) è un software per il trading automatico, ovvero, un programma che permette di automatizzare i processi analitici e quelli operativi di negoziazione su piattaforma MetaTrader.

Il trader ha comunque potere decisionale, ma è il software a fare acquisti e vendita per suo conto, risolvendo uno dei problemi più frequenti di chi investe: le emozioni.

L’EA è un programma che segue le regole impostate dal trader, non agisce liberamente, non decide di saltare operazioni o improvvisare. Per questo motivo è importante settarlo bene prima di lasciarlo operare.

Inoltre, un Expert Advisor opera 24 ore al giorno e può essere installato su pc o dispositivi mobili, e controllato comodamente in qualunque momento della giornata, senza dover stare continuamente dietro a grafici, analisi e investimenti.

Il mercato degli Expert Advisor disponibili per fare trading automatico è molto vasto ed è facile imbattersi in software illegali o poco affidabili, a fare la differenza c’è però Alfa Advisor di Trading Automatico.

Come funziona Alfa Advisor

Alfa Advisor è un software di trading automatico di qualità, affidabile e che tutela gli investitori grazie a una serie di garanzie e di caratteristiche che lo differenziano da altri Expert Advisor.

Infatti, molti EA offrono supporto all’operatività, obbligando comunque il trader ad aggiustare la strategia e a controllare gli investimenti.

Alfa Advisor è automatizzato al 100%, dopo aver impostato le regole e la strategia iniziale, il trader non deve fare altro a livello operativo, ma solo controllare i profitti generati.

Inoltre, è fornito di una guida che aiuta gli investitori alla prima configurazione basandosi su una strategia impostata dagli esperti di Trading Millimetrico.

Alfa Advisor può comunque essere completamente personalizzato, impostando regole e strategie diverse.

Ciò che distingue ulteriormente Alfa Advisor da altri EA, soprattutto se si vuole investire con l’interesse composto, è la garanzia a vita con rimborso completo.

Questa consiste in un completo rimborso se si verificano perdite di più del 50% del capitale investito. Questa garanzia è offerta solo da Trading Millimetrico e non è presente su altri software di trading automatico.

Tuttavia, per poterne usufruire, bisogna mantenere le impostazioni standard di Alfa Advisor e il broker già indicato dal servizio. Effettuare cambiamenti anche solo a una di queste cose, farà decadere il diritto alla garanzia.

Inoltre, Alfa Advisor è semplice da utilizzare ed è pensato per qualunque livello di esperienza come investitori. Questo perché è stato interamente progettato per poter essere utilizzato da tutti senza difficoltà e rendere immediate le prime operazioni di investimenti e di generazione dei profitti.

Trading Millimetrico offre un supporto 24 ore su 24 ai clienti, per cui, in qualsiasi momento, si potrà entrare in contatto con gli operatori e ricevere assistenza nella configurazione del software o nel risolvere eventuali problemi.

Alfa Advisor è disponibile con un piano di abbonamento della durata di 3 mesi al costo di 150 euro, oppure, col pagamento una tantum di 499 euro. In quest’ultimo caso, pagando una sola volta, si potrà utilizzare il software illimitatamente. È sicuramente la soluzione più vantaggiosa, poiché a un costo contenuto si avrà a disposizione uno dei migliori EA in circolazione, completo di tutti gli strumenti e i servizi necessari per fare trading.

Inoltre, è disponibile anche una settimana di prova gratuita per testare tutte le caratteristiche e le opzioni di operatività disponibili.

Trading Millimetrico è un marchio registrato EUIPO

Quando si parla di trading online e in particolare di sistemi automatizzati, viene naturale chiedersi se l’EA e l’azienda che lo offre, siano affidabili.

Come abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, Alfa Advisor è uno degli Expert Advisor più affidabili, questo grazie alla fama e all’autorevolezza di Trading Millimetrico.

Il marchio Trading Millimetrico è registrato alla UEIPO, l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, ed ha alla base un team composto da professionisti specializzati da oltre 10 anni in trading finanziario.

L’esperienza del team nel trading e nella programmazione di software automatizzati, hanno spinto l’azienda a realizzare Alfa Advisor, Expert Advisor dotato di intelligenza artificiale depositato presso il “Pubblico Registro Software” della SIAE ai sensi dell’art 6 del D.Lgs. n. 518/1992.

Inizialmente era un software istituzionale utilizzato solo da enti ed istituti finanziari pubblici e privati di tutto il mondo, ora è disponibile anche per i piccoli investitori e i privati.

Prima del rilascio, Trading Millimetrico ha sottoposto Alfa Advisor a centinaia di test, che ha superato egregiamente, confermando il rispetto di standard qualitativi molto elevati e rigorosi.

Tutte le peculiarità del marchio e del loro EA di cui abbiamo parlato, ci permettono di affermare che siamo davanti a un eccellente strumento per fare trading automatico e investire in modo sicuro, anche applicando la strategia dell’interesse composto.

Alfa Advisor può ridurre il rischio di investimenti sbagliati e supportare i trader che vogliono operare sui mercati in modo più aggressivo.

L’interesse composto non è alla portata di tutti, i trader principianti devono fare molta attenzione se scelgono questa strategia, Trading Millimetrico e la sua garanzia a vita rappresentano un validissimo sostegno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 09:39