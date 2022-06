Come scegliere l’anello di fidanzamento senza errori

In che modo scegliere l’anello di fidanzamento senza errori e certi che il dono sia perfetto? Non è sempre una scelta facilissima: oltre ad assecondare i propri gusti e il proprio portafoglio, va considerata la sua simbologia e la sua indossabilità. Nel caso manchi un anello di famiglia dal valore sentimentale che il futuro sposo possa regalare alla fidanzata, allora si può optare per l’acquisto di un gioiello nuovo.



Materiali, design, pietre, prezzi, sono talmente variabili che, a volte, ci si può confondere facilmente e rischiare la decisione sbagliata. Meglio partire con il piede giusto: ecco qualche consiglio, una sorta di vademecum da seguire per comprare l’anello di fidanzamento perfetto.

11 suggerimenti per trovare l’anello di fidanzamento perfetto

Tante regole diverse, ma la più importante è una sola: rendere il momento del fidanzamento speciale, indimenticabile e felice. È il primo passo verso una nuova vita, un progetto comune e, si sa, chi ben comincia è già a metà dell’opera.

Nell’era della digitalizzazione non esiste più il problema del tempo, della fretta, della distanza. I futuri sposi possono ricevere un valido supporto dal web per l’acquisto dell’anello, specie se abitano in città diverse. È un modo valido per farsi un’idea della forma dei gioielli e dei costi del mercato: cercando gli anelli su GioiaPura, portale specializzato in grandi firme come Guess, Comete, Swarovski, Morellato e Unoaerre, si coniuga la praticità dell’e-commerce alla comodità di selezionare con calma un oggetto così importante. Si associa, così la comodità dell’e-commerce alla riservatezza personale, potendo vagliare con calma le tante offerte disponibili. Cosa c’è di meglio di starsene seduti sul proprio divano e, tra sogni e praticità, mettere alla prova gusti e conoscenza della propria partner, magari selezionando per lei l’anello ideale?

Vediamo quali regole seguire

1. Definire il budget chiaramente:

La definizione del budget è necessaria per evitare situazioni di disagio e difficoltà rischiando di legare ad un momento così bello ansia e tensione. Meglio verificare, sin dall’inizio, quale limite economico porsi.

2. Vagliare materiale e colore dell’anello:

A volte si sottovaluta l’importanza del materiale con cui un gioiello è realizzato ma la sposa può risultare allergica ad alcuni metalli nobili, quindi meglio accertarsi di non commettere errori grossolani. Il rischio è anche di mostrare poca attenzione verso l’amata. Il colore deve sposarsi bene con l’incarnato della partner, oltre a rispecchiare una scelta cromatica che le piaccia.

3. Valutare pietre preziose e palette cromatica:

Se si è proprio a digiuno di gioielleria, è preferibile recarsi da un orafo, o sbirciare in Rete, per saggiare le proposte del mercato in termini di pietre preziose, tagli e palette di colori. Questo soprattutto se la scelta non si limita al solo diamante che, in ogni caso, può essere declinato in varie forme e adornato da altre pietre che lo esaltino. Ad ogni gemma corrispondono più variazioni cromatiche e sfumature, pertanto non va scelta solo la pietra ma il colore che, in base al taglio, alla tipologia di anello su cui è incastonata, varia l’effetto visivo.

4. Stabilire il taglio della pietra, se geometrico, squadrato, oppure più tondeggiante:

Non tutte le pietre sono adatte ad ogni tipologia di taglio, cioè di forma, perché non tutte sono in grado di esaltare la bellezza, la lucentezza e, magari anche lo spessore della pietra. Taglio geometrico, “spigoloso” o morbido e smussato? Quale potrebbe preferire l’amata per il proprio anello di fidanzamento? Un aiuto si riceve da gioielli che ha già indossato o indossa regolarmente, in modo da capire cosa preferisca. Per maggior sicurezza, si può sempre sfogliare qualche rivista, o qualche e-commerce, in compagnia, così che lo sposo non si ritrovi in una... selva oscura!

5. Scegliere design classici, moderni o stravaganti:

Ci si regola sempre in base ai gusti della fidanzata, al suo abituale stile, all’outfit. Meglio non eccedere in stravaganza se fosse un tipo classico perché - è bene rammentare - l’anello di fidanzamento va indossato sempre e per sempre, quindi deve far sentire a proprio agio chi lo porti al dito.

6. Non stravolgere lo stile della fidanzata:

L’anello deve essere sempre in linea con la personalità della fidanzata o potrebbe risultare inadatto, quasi pensato per qualcun’altra! Rischio da evitare assolutamente.

7. Scegliere l’eventuale incisione interna all’anello:

Quale incisione far riportare sulla parte interna dell’anello? Citazione, stralcio di poesia, di canzone, frase, parola, insomma qualcosa che resti nel tempo e che sia sempre valida.

8. In caso di incertezze, meglio vagliare la scelta insieme alla fidanzata o con l’aiuto di qualcuno:

Fidanzata dubbiosa in merito alle proprie preferenze? Cambia idea, look, spesso? Rincorrere le ultime tendenze? La scelta può farsi imbarazzante. Meglio non affidarsi alla moda passeggera del momento e risolvere con un piccolo trucchetto. Quale? Con la collaborazione del gioielliere, isolare una rosa di anelli, tutti diversi tra di loro, ma tutti nello stesso range di prezzo. A tal punto, sarà la partner a stabilire quale tra quelli indicati dal fidanzato sia il prescelto. È un modo per rispettare i suoi gusti, per mostrarle di aver personalizzato il momento dedicato all’anello, di aver destinato tempo e cura a questo e in pace con le esigenze del portafoglio.

9. Fare attenzione alla corretta misura del dito:

Se si opta per una sorpresa in piena regola e si acquista l’anello da soli, meglio non rischiare di sbagliare la misura del dito, pertanto non affidarsi al dito della cugina, della sorella, della mamma, della futura sposa, ma prendere in prestito uno dei suoi anelli. Attenzione a dettagli che, però sono determinanti. L’anello di fidanzamento, infatti, fino al giorno del matrimonio va indossato all’anulare della mano sinistra. Dopo le nozze, invece sarà accolto dall’anulare destro. Sincerarsi che la differenza di calzata non sia un problema.

10. Considerare i soli gusti della futura sposa:

Non bisogna accontentare tutta la famiglia, la zia, la cugina, la nonna. Solo la sposa. La scelta dell’anello non è un referendum, ma un prezioso attimo di intimità e amore.

11. Imparare il senso delle pietre preziose, diamante, zaffiro, smeraldo:

Ogni gemma ha il suo specifico significato. Associare la propria storia d’amore alla simbologia di una pietra può rendere l’anello di fidanzamento ancora più rappresentativo per la coppia. Qualcosa in più da raccontare, condividere, ricordare.

Anello di fidanzamento: tradizione intramontabile

Quella dell’anello di fidanzamento è una tradizione secolare. È romantica, passionale e significativa. Sebbene nel corso del tempo sia cambiata, evoluta, adattandosi ai tempi odierni.

In che modo è nata questa usanza? La sua nascita è molto antica. Si fa risalire addirittura agli Egizi che avevano l’abitudine di donare alla donna amata un anello per sottolineare, e mostrare a tutti, la fiducia nutrita nei suoi confronti. Un simbolo che introduceva quella persona nella famiglia dell’uomo che, a sua volta ne costruiva una sua con lei.

Tra gli antichi Romani, invece era d’uso regalare alla sposa due anelli simili ma di foggia diversa. Uno in ferro da indossare nei giorni comuni o in casa. L’altro, d’oro, da sfoggiare in pubblico e nelle occasioni speciali. Anelli diversi ma stesso eloquente significato d’amore.

Il classico anello di fidanzamento, simile a quello più noto oggi, si deve a Massimiliano d’Asburgo che, nel 1477, lo donò a Maria di Borgogna come pegno d’amore. Un anello d’oro con una pietra preziosa al centro. in un certo senso antesignano del classico solitario.

Quali sono le tipologie di anelli?

Esistono vari design che sono diventati classici e possono essere personalizzati con una pietra da incastonare che assecondi i gusti dell’amata.

Si va dal classico e intramontabile solitario con una sola pietra trasparente e luminosa alla veretta, più semplice, ma non meno raffinata, al trilogy, simile al primo ma con un tris di diamanti, al pavé che, con il suo design a fascia che ospita molte pietre preziose, incanta per la sua luminosità. La lista è lunga e accontenta tutti i gusti, da quelli che prediligono il moderno a quelli più retrò.

Per un anello ancora più esclusivo, la soluzione è disegnarlo personalmente. Se il talento per il design scarseggia è indicato affidarsi alle sapienti doti artigiane di un orafo per realizzare un anello che sia unico. Solo per lei.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 10:07