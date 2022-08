Cene, viaggi, party aziendali: i vantaggi degli eventi business per team e brand

Negli ultimi anni gli eventi business si sono concentrati sulle opportunità offerte dal web. Una necessità che, all’inizio, è sembrata un’occasione per ridurre inutili costi, riunioni live e appuntamenti poco importanti. Eppure, a lungo andare, gli eventi virtuali sono stati nuovamente ridimensionati a favore di quelli in presenza. Le ragioni sono davvero innumerevoli e confermano l’importanza dei rapporti interpersonali, sempre alla base di una vera strategia di business vincente. Nove amministratori delegati su dieci continuano a pensare che gli eventi consentano di dare più forza al brand e incrementare le vendite.

Eventi business: quando e dove?

Ogni evento che si rispetti ha una sua motivazione. Che si tratti della presentazione di un nuovo prodotto oppure del lancio del rinnovato sito web, che giunga prima delle ferie estive o per augurarsi un felice anno, è buona norma che la ragione per cui si organizzi una cena, un party o una presentazione sia ben chiara. Dare una motivazione a dipendenti e stakeholder è il primo passo verso l’organizzazione di un appuntamento che si rispetti. Il secondo passo è, senza alcun dubbio, la scelta della location. Seppure sia sempre entusiasmante aprire le porte della propria azienda e della propria città, a volte è bene valutare le località da cui giungono gli ospiti. Un appuntamento aziendale non deve mai diventare un’occasione di stress, ma deve quanto più possibile coinvolgere e rilassare. E, molto spesso, un’organizzazione eventi Roma risolve in termini logistici molte difficoltà. A patto che non si cerchi di delegare decisioni importanti alla segretaria di turno, ma vengano coinvolti professionisti del settore. Dal budget alla location, dal catering alla tipologia di personale necessario: conoscere le necessità (ma anche le criticità) di un evento del genere consente di avere a portata di mano sempre le migliori soluzioni.

Perché organizzare un evento aziendale?

Domandarsi il perché organizzare un evento aziendale è una domanda lecita, soprattutto per via della tecnologia che ci consente di connetterci in pochi secondi con il mondo intero. Dar vita a un appuntamento in presenza, nonostante tutto, resta una scelta privilegiata per incrementare il proprio business. Lo sottolineano gli esperti, le ricerche di settore e lo testimoniano i numeri di chi continua a scommetterci.

Eventi interni

Numerose le motivazioni per cui vale sempre la pena organizzare una cena, un party o un’esperienza per il team. Si tratta di occasioni in cui diviene più semplice ottenere alcuni risultati fondamentali:

Far crescere la coesione del gruppo

le esperienze fuori dall’azienda creano maggiori occasioni per sentirsi parte dello stesso progetto, aumentando la sensazione d’appartenenza;

Migliorare il clima di lavoro

quando vi è più tempo e meno stress per condividere delle esperienze si riescono a sciogliere più facilmente nodi e incomprensioni personali;

Amplificare la connessione emotiva

l’opportunità di parlare, raccontarsi e condividere aspetti della propria vita che, in genere, non emergono nell’ambiente di lavoro ci permettono di ottenere un’amplificazione della connessione emotiva, con un conseguente aumento di produttività e attenzione.

Eventi esterni

Quando l’evento è finalizzato a presentare il proprio brand all’esterno, gli obiettivi raggiungibili si moltiplicano. Non solo si ottengono i risultati propri di un evento aziendale interno, ma se ne aggiungono molti altri:

Promuovere la conoscenza dei propri prodotti

In alcuni casi specifici più d’altri, la possibilità di provare il prodotto ne aumenta esponenzialmente il gradimento. Tra gli esempi più calzanti possono esserci degustazioni se si tratta del settore agroalimentare, ma anche sfilate per il settore tessile e incontri con imprenditori che hanno già usufruito di servizi per il terziario. Toccare con mano resta una grande leva, che non teme confronto.

Rafforzare la rete dei contatti

Creare occasioni per rafforzare la conoscenza di chi già si è affidato a noi, sostiene una necessità che non va mai sottovalutata: la fidelizzazione.

Chiudere accordi con nuovi clienti

Il marketing digitale oggi ci consente di acquisire nuovi clienti direttamente online, ma è buona norma non lasciare che restino soltanto dei nomi. Dal virtuale al reale e viceversa, si tratta di due piani necessari e comunicanti. Creare occasioni per concretizzare un rapporto professionale è una forte spinta all’aumento dei lead.

Guadagnare punti sulla concorrenza

Quando due prodotti si somigliano e hanno entrambi buone recensioni si vince sul piano personale, con le esperienze reali e i contatti che si riescono a creare con l’azienda. Non a caso anche brand molto noti continuano a organizzare tour itineranti, al fine di creare esperienze reali e connessioni più forti. Il tentativo di dare un volto, una voce, un ricordo associato a un brand è una scommessa complessa ma che si può vincere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 15:08