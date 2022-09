Cashback e carte di credito: guida al funzionamento

Tra i servizi di punta offerti oggi da enti finanziari e banche, spicca sicuramente il cashback associato alle spese effettuate con una specifica carta di credito. Data la diffusione di questo servizio, non si può che fare chiarezza sul suo funzionamento e capire come fare per riscuotere indietro il denaro spettante al titolare della carta.

Il servizio cashback

Al momento dell’attivazione di una carta di credito, esistono diversi servizi che possono essere aggiunti, se resi disponibili dalla particolare banca o dallo specifico ente finanziario. Si tratta ovviamente di servizi aggiuntivi pensati per offrire un vantaggio al titolare della carta, e l’opzione cashback non fa eccezione: tuttavia, per quanto questa sia ormai diffusa, va sottolineato che questo servizio non è associato a tutte le carte disponibili sul mercato. Va da sé, dunque, che sfruttare portali quali Carte Top per conoscere meglio le singole carte e verificare se su ognuna di esse è attivabile il servizio di cashback, si rivela essenziale per poter operare transazioni digitali consapevolmente e in totale sicurezza.

Data dunque la diffusione sempre più capillare di questo servizio, è il caso di capire meglio in cosa consiste. Il termine cashback fa riferimento alla possibilità di riavere indietro (back) parte del denaro (cash) speso in transazioni digitali, effettuate con la carta di credito che supporta questa specifica funzione, che dunque si conferma estremamente interessante. Le condizioni da rispettare, tuttavia, sono diverse, e vanno dallo store dove effettuare la spesa, che deve essere partner dell’istituto di credito che ha emesso la carta, al raggiungimento di una soglia minima di cashback, necessaria per poter riscuotere l’importo messo da parte.

Ovviamente, si tratta di condizioni simultaneamente necessarie: dunque, trovato lo store accreditato dal proprio ente finanziario, non basterà effettuare una spesa minima per pensare di avere indietro immediatamente parte del denaro, anche se alcuni istituti di credito possono disporre diversamente. Leggere con attenzione le regole della carta precedentemente attivata risulta un passo essenziale per spendere e guadagnare con consapevolezza.

Perché scegliere il cashback

Guardare al cashback come alla possibilità di riavere indietro parte del denaro, una volta raggiunta una soglia minima, vuol dire assumere una visione tutto sommato limitata. È certo che esiste un concreto vantaggio per il titolare di una carta di credito cashback, ma la convenienza di questo sistema va ben oltre. Infatti, non a caso, i servizi di cashback si sono diffusi nel periodo della pandemia da covid-19, che ha visto il successo degli e-commerce a causa della chiusura degli store offline imposta dall’emergenza sanitaria: la diffusione di carte di credito o prepagate con l’opzione cashback si colloca intelligentemente in un’ottica di rilancio di quegli stessi punti vendita fisici che sono stati messi in ombra nella fase acuta della pandemia.

Assumendo una visione ancora più ampia, adesso che il cashback interessa anche gli acquisti effettuati interamente online, si può affermare che si tratta di un meccanismo in cui vincono anche gli istituti di credito, oltre che i punti vendita fisici o digitali. È un processo chiaramente circolare in cui gli store guadagnano dalle spese degli acquirenti, per poi dare una quota agli istituti di credito, che a loro volta restituiscono ai titolari delle carte una percentuale su questo giro di denaro: il circolo appare dunque virtuoso e si alimenta da sé, generando fiducia nel mercato e aumentando le possibilità di spesa e di guadagno di tutte le parti in causa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 12:26