​Carte prepagate aziendali: tutti i vantaggi delle prepagate Soldo

Sempre più richieste all'interno di piccole, medie e grandi aziende, le carte prepagate aziendali sono delle valide alleate di una migliore gestione delle spese di imprenditori, collaboratori e dipendenti. In particolare, è in costante crescita il numero di aziende che sta scoprendo l'utilità delle proposte di Soldo, una realtà che da sempre lavora per offrire alle imprese servizi in grado di semplificare il monitoraggio e l'amministrazione delle uscite. Analizzare come funzionano le carte prepagate aziendali di Soldo, quindi, permette di mettere in evidenza tutte le principali caratteristiche e i vantaggi garantiti da questa soluzione. Il primo grande beneficio delle prepagate per aziende come le carte Soldo è la possibilità di assicurarsi una rendicontazione chiara e trasparente. Il sistema di prepagate smart Soldo permette infatti all'azienda di tenere traccia di tutte le spese che transitano sulle carte, evitando le complessità e i rischi di perdita e di inefficace archiviazione che sono invece tipici degli altri sistemi. In particolare, giova rammentare come le carte prepagate Soldo siano utili per registrare automaticamente i dati delle transazioni, rilevando in maniera intelligente i dati della transazione effettuata. Dunque, catturando dalla transazione i dati del pagamento, è possibile intercettare informazioni di rilievo sulle spese, come per esempio:

Data;
Importo;
Valuta;
Tasso di cambio;
Esercente;
Categoria merceologica

Senza che l'inserimento di questi dati debba essere effettuato dall'imprenditore o da colui che ha in gestione la contabilità spese.



Le carte Soldo permettono anche all’imprenditore, ai suoi collaboratori e ai suoi dipendenti di poter personalizzare ulteriormente i dati di transazione, inserendo ad esempio:

Dei tag che possano aiutare a classificare in maniera ancora più precisa la spesa, potendola così associare ai corretti centri di costo, a specifici progetti, a clienti o ad altre voci di riferimento per una gestione ancora più efficiente delle proprie operazioni;

La foto dello scontrino, delle pro-forma, delle note spese o delle fatture, potendo pertanto tenere traccia con maggiore precisione dei documenti di supporto delle proprie spese.

Inoltre, a titolo di migliore rendicontazione, le carte prepagate smart di Soldo permettono di generare dei, fogli di calcolo utili per poter esportare i dati verso altri sistemi o verso altri processi amministrativi. In questo modo, è possibile ridurre i tempi della rendicontazione, oltre alla fatica del controllo, guadagnando tempo da dedicare ad attività più proficue.



I vantaggi per il controllo delle spese

Un altro grande beneficio delle migliori carte prepagate aziendali è rappresentato dalla possibilità di conferire all’imprenditore un perfetto controllo delle uscite.

Il manager aziendale potrà infatti assegnare le carte prepagate ai dipendenti che hanno la necessità di effettuare delle spese per conto dell’impresa, stabilendo massimali e altri limiti di operatività. In qualsiasi momento, in tempo reale, sarà possibile controllare quanto è stato speso e ricaricare le carte per poter permettere l’effettuazione di nuove operazioni.



Soldo: una gestione interamente online

Le carte prepagate aziendali Soldo possono essere richieste online in pochi minuti, fornendo le essenziali informazioni di base riguardanti la propria azienda. Anche la gestione è interamente digitale, permettendo all’imprenditore di sfruttare questo strumento di pagamento in modo pratico e straordinariamente conveniente.

Pertanto, le carte prepagate Soldo costituiscono un importante strumento per poter snellire il lavoro di ogni manager, consentendo una gestione smart e semplificata di uno dei compiti amministrativi e finanziari più importanti e delicati.

Insomma, un vero e proprio lasciapassare per una gestione aziendale delle spese ancora più efficiente e trasparente, che risulta determinante per lo sviluppo dinamico della propria impresa.





