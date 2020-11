Auto in sicurezza: cosa fare per viaggiare senza problemi a bordo della propria vettura

Quando si va in auto, bisogna sempre attrezzarsi per garantire la totale sicurezza del guidatore e dei passeggeri. L’automobile è infatti un mezzo salvifico per tantissime ragioni, senza il quale non potremmo spostarci liberamente o concederci una vacanza on the road, ma non per questo lo si deve sottovalutare. Tutto il contrario, perché le automobili vanno sempre utilizzate con coscienza e con padronanza, e spesso ci sono alcune disattenzioni piuttosto comuni che possono mettere a repentaglio la salute delle persone. Quali sono, quindi, i migliori consigli da tenere a mente?

Consigli generici per la sicurezza in auto

Per prima cosa, quando si parla di automobili, è fondamentale sottolineare l’importanza della polizza assicurativa: il consiglio in questo caso è di stare sempre attenti e di sottoscrivere l’assicurazione RCA Auto, che oggi può essere scelta anche online. In secondo luogo, soprattutto quando si viaggia, bisogna pensare alla dotazione di sistemi antifurto. Sebbene non esistano apparecchi capaci di scongiurarli al 100%, la presenza di un bloccasterzo o delle ganasce sulle ruote diventa un deterrente importante per dissuadere la maggior parte dei ladri.

È chiaro, poi, che l’auto dovrebbe essere puntualmente sottoposta alla revisione, in modo tale da controllare lo stato di ogni componente chiave, dalle ruote fino ad arrivare al motore. Inoltre, si consiglia di dotarsi di una piccola cassaforte per auto, per mettere in sicurezza gli oggetti di valore e le chiavi di riserva, o di nasconderli nell’abitacolo, così da non attirare ulteriori attenzioni dall’esterno.

Suggerimenti per quando si è in marcia

Riallacciandoci al discorso precedente, guidare mentre si parla al telefono è uno dei modi migliori per alzare la percentuale di rischi, e lo stesso dicasi per lo stile di guida ad una mano sola. In secondo luogo, gli specchietti retrovisori devono essere sempre posizionati correttamente prima della partenza, come insegnano in qualsiasi corso di scuola guida. Mai distrarsi, quindi è consigliabile guidare con un occhio rivolto a ciò che ci circonda, per avere i riflessi sempre pronti. Inoltre, è bene indossare sempre la cintura di sicurezza e gestire nel modo corretto il sistema di climatizzazione, evitando di eccedere con le temperature, in un senso e nell’altro. Ci sono poi altre dritte utili per aumentare il grado di sicurezza al volante, come l’utilizzo di un navigatore satellitare. Questo apparecchio è ideale per sapere esattamente dove stiamo andando e quali strade percorrere per arrivare a destinazione. Soprattutto quando si viaggia in zone o paesi che non conosciamo, è sempre il caso di utilizzarlo.

Concludendo, l’automobile garantisce un elevato grado di comfort e di mobilità, ma ciò non ci esonera dagli obblighi previsti dal codice stradale, e dalle varie accortezze necessarie per la nostra sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 18:36