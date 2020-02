Auto a Metano: per una mobilità più agile e sostenibile

Fratelli Giacomel: una concessionaria 4.0

Con una storia che inizia a fine anni ’60, Con una storia che inizia a fine anni ’60, Fratelli Giacomel è una concessionaria che ha attraversato una vera rivoluzione nella mobilità mantenendosi sempre al passo con i tempi. Negli oltre 60mila metri quadri di spazio espositivo oggi spiccano sempre più auto ad alimentazione ibrida e a metano adatte alle esigenze di privati e aziende. Cuore nel passato e sguardo al futuro è il motto di un’azienda all’avanguardia nel panorama dei dealer nazionali.

Per questi motivi un’auto a Metano è sicuramente un ottimo investimento per famiglie e imprese. La scelta è ampia e diversificata ed alcuni produttori hanno proposte molto convincenti. Fra questi c’è Skoda, che propone 3 modelli che declinano in modo diverso l'idea della mobilità alternativa coniugando comfort, eccellenti prestazioni e prezzi competitivi. La gamma Skoda include l’agile e scattante Kamiq, la più robusta Scala e l’ammiraglia Octavia, che offre spazio a sufficienza per l’intera famiglia e i lunghi viaggi. Tutte garantiscono ampia autonomia, affidabilità, comodità e, naturalmente, la possibilità di beneficiare di incentivi per la mobilità “green”.Da Fratelli Giacomel , storica concessionaria con sedi in provincia di Milano (ad Assago e Melegnano), potete provare e toccare con mano tutti i modelli a Metano della gamma Skoda. Inoltre potete richiedere informazioni o prenotare un test-drive all’indirizzo cliccando qui: