Associazione Italiana Persone Down , sede di Roma , un aiuto concreto alle famiglie . Dona il tuo 5 per mille

A causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus i nostri giovani ed adulti con sindrome di Down, hanno visto ridurre drasticamente i momenti in cui mettere in gioco le proprie autonomie sociali e relazionali, indispensabili per garantire una buona crescita ed una soddisfacente qualità di vita e anche le loro Famiglie hanno subito un sovraccarico nell’impegno educativo dei propri figli e familiari.Il Tuo 5x1000 sosterrà:• l’autonomia personale ed esterna, come la capacità di muoversi per la città, attraverso l’uso dei mezzi pubblici, la richiesta di informazioni• l’inserimento sociale, nel mondo della scuola e del lavoro• le relazioni affettive, di amicizia e di amore• la possibilità di essere risorsa per il contesto in cui vivono• il supporto e le consulenze specifiche alle loro FamiglieNegli ultimi 40 anni la qualità di vita delle Persone con sindrome di Down è cambiata. Il motore di questo cambiamento è stato non solo il lavoro quotidiano dell’Associazione Italiana Persone Down ma anche il sostegno dei Donatori che hanno sempre creduto nelle potenzialità delle Persone con sindrome di Down.La Sindrome di Down è una condizione genetica (non una malattia, come spesso si puo’ pensare) che reca un ritardo nello sviluppo mentale fisico e motorio. Anche se una Persona con sindrome di Down impiega più tempo nel fare le cose può comunque raggiungere il proprio grado di autonomia possibile, attraverso interventi riabilitanti, percorsi mirati di inclusione e… tanta fiducia nelle sue potenzialità!Anche Tu puoi diventare il motore di questo cambiamento! Insieme a Te è possibile vincere la sfida quotidiana di essere accanto alle Persone con sindrome di Down ed alle loro Famiglie, sostenere i loro diritti ed i loro bisogni, ancora di più in questo momento così delicato per tutti.Tieni a mente il nostro codice fiscalee diffondilo anche ai tuoi amici parenti e conoscenti e potraidell’Associazione Italiana Persone Down sezione di Roma e delle loroTi raccontiamo qualche storia di successo.

Luca ha una grande passione per il Judo, disciplina che pratica da più di 10 anni presso l’asd IL SOLE SPORTING CLUB di Monterotondo. Nel 2016 ha sostenuto brillantemente l’esame di cintura nera. Dal 2017 ha poi intrapreso il percorso per diventare Aspirante Allenatore di Judo e collabora con il suo Maestro per formare le giovani promesse del judo. Da aprile 2018 ha iniziato a lavorare a Roma presso l’ostello TheRomeHello, in via Torino 45. Qui ha trovato un ambiente accogliente ed inclusivo e, soprattutto, dei colleghi meravigliosi.

Stefano adora lo sport, ne ha praticati diversi: dal canottaggio ai tuffi, ma più di tutto sono state le arti marziali a portarlo a raggiungere obiettivi impensabili per un ragazzo con la sindrome di Down. Stefano è cintura nera II DAN di TAEKWONDO e di KARATE.

In più è uno dei pochissimi ragazzi con sindrome di Down ad essere partito per i campionati del Mondo insieme agli Atleti della Nazionale Italiana di Taekwondo e ad aver frequentato un corso federale per Istruttore di Taekwondo.

Selene, ha 25 anni e da 8 anni pratica ilcon il Progetto Filippide. Racconta Selene (nella foto con il campione Giorgio Minisini): ho iniziato nuoto quando avevo 3 anni e da allora sono sempre stata in acqua. Crescendo ho poi anche svolto la ginnastica ritmica: mi piaceva molto fare gli esercizi con la musica ed ero felice quando eseguivo un balletto. Il sincro mi ha fattoLa cosa più bella del sincro per me sono le mie compagne di squadra. Facciamo tante chiacchiere negli spogliatoi e ci aiutiamo a vicenda. Se qualcuna è triste la consoliamo, la. il nuoto sincronizzato mi ha dato l’opportunità di fare un tirocinio lavorativo dopo il quale ho superato un esame e ho conseguito ildi nuoto sincronizzato.