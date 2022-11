Arredare Moderno, la nuova collezione di arredamento in stile moderno firmata Midj

Con l’arrivo della nuova stagione invernale, all’insegna delle festività in compagnia e momenti di gioia e serenità, è il momento perfetto per ravvivare gli ambienti di casa: Arredare Moderno ha una nuova collezione imperdibile, firmata Midj, tutta da scoprire.

Arriva la nuova collezione in stile moderno Midj su arredaremoderno.com

Una nuova linea di arredamento caratterizzata da arredi di qualità, dal design unico ispirato alle tendenze del momento, ma non solo. Diamo uno sguardo alla nuova collezione Midj su arredaremoderno.com

Arredare Moderno: l’arredamento elegante per casa tua

Se ancora non conosci Arredare Moderno, è il momento di scoprire questo interessantissimo brand. Si tratta di uno dei principali portali di vendita online di arredamento 100% Made in Italy: è nato in Italia 11 anni fa ed oggi è punto di riferimento di design italiano in tutta Europa. Da Arredare Moderno trovi le proposte più innovative ed eleganti per arredare la casa lasciandosi ispirare da stili brandi di alta fascia presenti sul sito, selezionati per offrire il meglio dell’arredamento moderno italiano. Su Arredare Moderno troverai ogni giorno occasioni uniche per gli iscritti alla newsletter, per avere la casa dei vostri sogni con arredi di design e qualità.

La collezione tavoli Midj: per arredare la casa con stile

Midj è un’azienda di arredamento moderno 100% italiano che opera dal 1987, portando la produzione artigianale a dimensione industriale. Grazie all’attenzione al dettaglio, tutti gli arredi Midj si distinguono nel settore dell’arredamento per un design unico e innovativo. Le collezioni che ogni anno l’azienda presenta nel nuovo catalogo sono, infatti, il risultato di un attento studio delle nuove esigenze e tendenze dell’Interior design. L’azienda non solo è produttrice degli arredi, ma da sempre progetta e disegna le soluzioni più originali, grazie alla passione e alla creatività del suo team.

Sull’e-commerce di Arredare Moderno troviamo la nuova collezione di tavoli Midj caratterizzata dalla fusione di un “design morbido” e massimo comfort.

Dall’iconica collezione Lea all’innovativa collezione Clessidra

Midj è apprezzata soprattutto per la sua collezione iconica Lea, ideata e progettata del fondatore di Midj: il designer Paolo Vernier.

Su arredaremoderno.com potrai acquistare il tavolo Lea in stile moderno per vestire la tua casa di una bellezza intramontabile. Caratterizzato dalla sua eleganza, Lea è il tavolo ideale per il tuo arredamento dal design moderno grazie allo stile soft e raffinato che lo contraddistingue. Dalle linee semplici e armoniose, questo tavolo è disponibile in ceramica o legno in diverse finiture adatto per soddisfare le diverse esigenze d'arredamento.

Tra le novità Midj più apprezzate i troviamo la linea tavoli Clessidra, amata per la sua forma particolare e unica nel suo stile. Il tavolo Clessidra ha ricevuto una menzione speciale nell'edizione 2021 del German Design Award e si è classificato al terzo posto all'Edward Haimsohn Design Award 2019. Un design unico e senza tempo, che permette di creare diverse configurazioni per adattarsi a ogni esigenza di arredo: è possibile creare abbinamenti bicolor per il basamento scegliendo tra diverse finiture. Su arredaremoderno.com sono disponibili tutte le combinazioni personalizzabili in base alle tue esigenze e gusto.

Il tavolo Spike Midj: vincitore del Design Awards 2022

Midj non smette di stupire con le sue nuove creazioni e continua ad accogliere consensi e ammirazione da parte del pubblico amante dell’arredamento moderno: con il suo tavolo Spike si è aggiudicata il premio di “design di bellezza 2022” conferito dal Design Awards 2022 di Archiproducts.

Con il disegno del tavolo Spike, il designer Giulio Iacchetti ha inseguito l'obiettivo di esaltare la semplice e naturale bellezza di forme geometriche primarie, progettate per rispondere in modo onesto ad una funzione statica.‎

Il tavolo Spike Midj è caratterizzato da una struttura possente abbinata al raffinatissimo piano in vetro, che lo rendono elemento d'arredo facile da distinguere nei contesti d'arredo eleganti. Su Arredare Moderno sono disponibili due versioni di piani, quello rotondo e quello rettangolare, per soddisfare i gusti di tutti.

La collezione sedie Midj: un tocco di colore in stile moderno

Il design delle sedie Midj si presenta con forme morbide e linee fluide, angoli smussati e imbottiture morbide, con attenzione al fattore comfort integrando accessori come i braccioli o poggia piedi e lo schienale ergonomico.

Unica la collezione Piuma, disponibile nelle versioni sedia, poltrona e sgabello con base a quattro gambe in metallo. Questi arredi sono tutti configurabili in diversi materiali, tra cui cuoio, cuoio toscano, pelle, tessuto, similpelle e legno, con inserti metallici in tinta con la struttura. Molto bella anche la versione tappezzata, disponibile in tantissimi colori per fronte e retro.‎

Tra le novità firmate Midj troviamo la S1, una sedia solida e robusta, ma con una silhouette fuori dal comune disegnata da Paola Navone.‎ Leggera e dinamica, è contraddistinta da un tratto continuo ed armonioso, che unisce elegantemente tutte le sue parti.‎ Curve sinuose e definite connotano l’intero design.

Tutte le sedie più belle della collezione Midj sono disponibili sull’e-commerce di Arredare Moderno, in grado di offrire le migliori sedute del brand italiano a prezzi outlet, proponendo offerte imperdibili, coupon e codici sconto, spedizione gratuita per qualsiasi importo in tutta Italia, con pagamenti digitali sicuri e veloci.

Se stai pensando di dare un tocco del tutto nuovo agli ambienti interi ed esterni della tua casa unendo stile ed eleganza, da Arredare Moderno potrai trovare tantissime ispirazioni per rinnovare completamente le stanze o solo per dare più vivacità aggiungendo i tavoli e le sedie giuste. Cosa stai aspettando?

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 10:15