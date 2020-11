Antartide ed Extreme Tour: a Futuro Remoto due spettacolari mostre on line sul continente estremo e sui Campi Flegrei

Temperature sotto gli 80°C, venti a 60 km orari, totale assenza di inquinamento, aria purissima, una notte che dura tre mesi e circa 30km³ di ghiaccio: la mostra Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente estremo - a cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, visitabile con visite live da remoto conduce i visitatori in un viaggio avventuroso nel continente più freddo, più buio, più secco e ventoso del nostro pianeta.

Un’occasione unica per vedere da vicino un luogo altrimenti irraggiungibile, conoscerne le caratteristiche geografiche e ripercorrere le tappe fondamentali della presenza italiana in Antartide, mettendo in luce i più importanti risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficoltà superate e gli obiettivi futuri del PNRA.

Nella prima area del percorso espositivo i visitatori potranno conoscere le procedure di addestramento del personale che partecipa alla Spedizione e osservare l’allestimento di un tipico campo remoto polare. La mostra prosegue ripercorrendo le attività logistiche e scientifiche del PNRA nei suoi 35 anni di vita, suddivise in 5 tematiche scientifiche fondamentali: Biodiversità, Paleoclima, Cambiamenti globali, Geologia, Spazio. Numerose teche espongono poi reperti antartici passati e recenti (diari di bordo dei primi esploratori, reperti biologici di animali antartici, meteoriti e rocce antartiche...) unitamente a varie strumentazioni realizzate per le ricerche polari.

Il percorso espositivo termina con “Incantevole Antartide”, un’emozionante esposizione di fotografie e filmati realizzati in Antartide dai Paul Nicklen, Roberto Palozzi ed Enrico Sacchetti.

Da territori più remoti a quelli più vicini, la mostra ‘Dal secolo del lavoro...industria, classe operaia e società a Pozzuoli’, promossa nell’ambito del progetto Estreme Tour e a cura dell’Associazione CittàMeridiana, è un racconto sociale per immagini del processo di industrializzazione dell’area flegrea, inaugurato dall’insediamento a Pozzuoli dei Cantieri Armstrong Mitchell, nel 1886. È la storia della siderurgia e della meccanica pesante che si stabilisce sui litorali, minandone, forse irreparabilmente, il pregio naturalistico; una storia di profonde trasformazioni economiche, sociali, urbanistiche; una storia segnata da alterne vicende, straordinari cambiamenti e catastrofi naturali, conquiste operaie e risvolti ambivalenti dello sviluppo capitalistico e del progresso tecnico scientifico. È una storia raccontata attraverso l’insieme variegato di fonti: cartoline postali, riproduzioni di planimetrie, opuscoli, dépliant, attestati, medaglie, giornali e, soprattutto, foto, in gran parte provenienti dagli archivi privati di dipendenti delle varie fabbriche che hanno custodito questi materiali come costitutivi della loro stessa storia. La mostra è un’opera collettiva in cui converge la storia di un territorio e le mille storie di lavoratori, attivisti sociali, cittadini. Un’occasione per i più giovani per affacciarsi in un tempo che non c’è più ma la cui memoria è ancora viva e radicata.

Dal 20 dicembre sarà visitabile on line anche la mostra Extreme tour, Dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte, un’installazione accompagnata da un percorso espositivo immersivo tra arte e scienza che conduce alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso protagonisti d’eccezione: gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli esseri umani. Ecco che il Grand” Tour di settecentesca memoria si trasforma in “Extreme” Tour: a partire dalle ricerche sugli estremofili nei Campi Flegrei condotte dal CNR e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’installazione racconta in chiave artistica le affascinati caratteristiche di questi organismi, i luoghi in cui vivono e la ricchezza di territori segnati da preziose testimonianze dei Greci e dei Romani, in una narrazione che coniuga storia, arte e mito con ricerca scientifica e tecnologia.

La mostra, che ha l’obiettivo di creare una narrazione dedicata ai Campi Flegrei, grazie ad un tema affascinante in grado di far dialogare conoscenze diverse e offrire una nuova chiave di lettura del territorio, è realizzata con il contributo della Regione Campania ed è sviluppata da Città della Scienza in collaborazione con l’IBBR-CNR, DiSBA-CNR, ISA-CNR, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” –Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Dipartimento di Biologia, l’IPSEOA G. Rossini, l’IISS Nitti, l’IS Caselli-De Sanctis, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Comune di Bacoli, Le Nuvole Società Cooperativa, la Knowledge for Business, l’Associazione Campi Flegrei a Tavola, l’Associazione Contro le Camorre.

L’installazione presenta, nella prima area, una serie di dati informativi che evidenziano come la vita possa trovarsi ovunque, anche negli ambienti estremi.

Il passaggio di scala, con cui la scala dimensionale dell’essere umano viene rapportata a quella di un organismo estremofilo è la metafora utilizzata per accedere alla parte più immersiva dell’installazione, uno spazio fluttuante dove elementi reali si coniugano ad installazioni multisensoriali che immergono il visitatore nei tre ambienti estremi trattati: Campi Flegrei, Antartide e Yellowstone Park e nella stratificazione che ne costituisce i tratti distintivi, che siano temperature estremamente alte o basse, l’acidità, i suoni, i colori e gli odori connotanti, oltre che, ovviamente, gli organismi estremofili e le alghe che rapprsentano l’ecosistema dell’ambiente.

L’integrazione tra i singoli elementi che compongono l’allestimento - dati interattivi, video mappature, suoni e organismi tridimensionali - porta il visitatore a vivere sulla sua pelle l’esperienza dello scienziato su campo, che proprio grazie all’immersione e ad un susseguirsi di scale sempre più microscopiche, riesce a scoprire la straordinarietà di questi organismi estremi.

Chiude la mostra una sezione dedicata alle possibili applicazioni dei risultati delle ricerche condotte sugli estremofili nella risoluzione di questioni attuali quali la produzione di biocarburanti o la realizzazione del tampone molecolare, attualmente utilizzato per le attività di screening del virus Covid-19.

Sia gli elementi materiali sia quelli immateriali che costituiscono l’allestimento della mostra potranno essere espansi attraverso tecnologie di Realtà Aumentata, nonché tramite apposita piattaforma digitale, che consentirà di accedere visivamente non solo ai medesimi contenuti, ma anche a ulteriori ingrandimenti, così da poter fruire anche da remoto di uno spazio dinamico basato sul gioco di scale.

Le mostre saranno vistabili gratuitamente con visite live da remoto prenotandosi dal sito https://www.futuroremoto2020.it/

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 15:39