Affitti a Milano e Roma: BarbarHouse amplia la sua offerta di affitti brevi

BarbarHouse è il network strutturato per gli affitti brevi in Italia. Dal 2007 offre ai suoi clienti strutture di qualità selezionate, con un portfolio nel 2022 di oltre 1.400 immobili.

Con il brand Perle di Puglia® l'azienda è punto di riferimento per immobili di lusso e dimore storiche in Puglia e vanta un'offerta d'eccellenza con alloggi che si caratterizzano per unicità, design, storia ed esperienze da vivere.

BarbarHouse ha già una presenza capillare e consolidata in tutta la Puglia, in particolare nelle zone del Salento, della Valle d'Itria e del Gargano.

Dal 2022 l'azienda si occupa degli affitti a Milano e Lombardia con monolocali, bilocali o appartamenti per vacanze o trasferte di lavoro. Dal 2023, il suo portafoglio si arricchisce di case vacanze e appartamenti a Roma e in altre città d’arte tra cui Firenze e Venezia, e location invernali come, ad esempio, Cortina.

BarbarHouse continua ad ampliare l’offerta di immobili in affitto ed estende anche la sua rete territoriale di agenzie e mandatari coprendo tutta la Puglia e altri territori del Sud Italia, fino ai grandi centri urbani quali Milano e Roma.

Trulli e masserie in Puglia per un soggiorno nella tradizione

Tra le opzioni di alloggio più affascinanti e autentiche del catalogo BarbarHouse e Perle di Puglia, si trovano trulli e masserie: immobili storici e tradizionali che rappresentano l'anima stessa di questa terra. Soggiornare tra i trulli in Valle d’Itria o in una masseria nel Salento significa immergersi completamente nella cultura locale e vivere un'esperienza unica, lontano dal caos delle città.

Ville e case vacanze sul mare in Puglia

Il catalogo BarbarHouse vanta una vasta selezione di ville e case vacanze in Puglia sul mare, tra cui lussuose ville con accesso diretto alla spiaggia, eleganti appartamenti vista mare e casali immersi nella natura a pochi passi dalla spiaggia.

L'ampia selezione è ricca anche di ville, residence, b&b. Ogni proprietà è stata attentamente selezionata e curata nei minimi dettagli, per garantire un soggiorno indimenticabile ai suoi clienti. La soluzione migliore per vivere e scoprire le mete turistiche più gettonate della regione, tra cui Santa Maria di Leuca, Otranto, Ugento, fino alla marina di Nardò (Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno e Porto Selvaggio) e la zona di Taranto (Campomarino, San Pietro in Bevagna, Torre Colimena).

Ville e case vacanze con piscina in Puglia

Le case vacanze e le ville con piscina presenti nel catalogo BarbarHouse sono la soluzione ideale per una vacanza all’ insegna del relax e della comodità. Da Ostuni a Gagliano del Capo, passando per Locorotondo e le più belle città tra la costa e l’entroterra salentino, questi alloggi godono di una posizione strategica per vivere al meglio un soggiorno in Puglia. L’occasione perfetta per rilassarsi nella tranquillità della campagna, godere della privacy e di tutti i comfort che solo una villa con piscina in Puglia può offrire.

Case vacanze e b&b: centro storico e città d’arte da scoprire

Nel catalogo BarbarHouse sono presenti numerose case vacanze, appartamenti e b&b nel centro storico delle più belle città d'arte della Puglia, come Lecce, Bari, Oria, Alberobello e Polignano a Mare. Queste strutture offrono il privilegio di immergersi nell'atmosfera unica delle città d'arte della Puglia, scoprire i tesori architettonici e artistici che queste città nascondono. Dal 2023, BarbarHouse estende la sua presenza anche in altre città d’arte italiane come Milano, Roma e a seguire Firenze e Venezia.

Residence in Puglia sul mare

I residence presenti nel catalogo BarbarHouse sono una soluzione di alloggio confortevole e conveniente per una vacanza in Puglia. Si può scegliere tra una vasta selezione di residence situati nelle località più suggestive della Puglia, come ad esempio Monopoli, Gallipoli, Melendugno, e Porto Cesareo. Ogni residence è dotato di appartamenti spaziosi e ben arredati, completi di cucina attrezzata e balcone o terrazza, per offrire il massimo comfort e la massima indipendenza durante tutto il soggiorno.

Hotel e Perla Saracena Luxury Suites & Restaurant

Grazie alla presenza di hotel nel proprio catalogo, Barbarhouse è in grado di offrire ai propri clienti un'esperienza di soggiorno a 360 gradi, fornendo non solo un servizio di altissimo livello per quanto riguarda la sistemazione, ma anche numerosi altri servizi, come ristoranti, bar, spa e altre attività per il tempo libero. In questo modo, Barbarhouse si conferma un'azienda all'avanguardia nel settore dell'ospitalità, pronta a soddisfare le più diverse esigenze dei propri clienti in modo personalizzato e professionale.

Tra i suoi hotel più prestigiosi, Barbarhouse vanta Perla Saracena Luxury Suites & Restaurant, un’elegante struttura a pochi passi dal mare di Torre Pali e Pescoluse. Una struttura prestigiosa con 9 ville e 24 suites e camere, per una vacanza esclusiva ed impeccabile in bilico tra terra e mare. L'Hotel Perla Saracena è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di viaggio di lusso in uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti del Salento.

BarbarHouse: una soluzione vantaggiosa per proprietari e property manager

Il portafoglio di offerta è in continua crescita in tutte le località turistiche, grazie alla presenza di agenzie territoriali e numerosi property managers. BarbarHouse è la soluzione migliore per proprietari di immobili o strutture ricettive che vogliono mettere a reddito le loro proprietà, assicurando la massima visibilità e valorizzazione, il controllo della qualità degli immobili, un gestionale dedicato, le promozioni di marketing, la gestione degli adempimenti e assicurazioni personalizzate.

Inoltre, BarbarHouse è il network ideale per property manager o agenzie di affitti che desiderano crescere in una realtà rilevante a livello nazionale, con attività di formazione e costante affiancamento, gestione delle attività amministrative e contabili, centro prenotazioni 7 su 7 e accesso all’intero portafoglio nazionale del network.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 14:22