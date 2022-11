Acidità di stomaco: sintomi, cause e rimedi

L’acidità di stomaco o iperacidità gastrica è uno tra i più comuni disturbi a carico dell’apparato digerente.

I sintomi dell’acidità di stomaco sono caratterizzati da una sensazione di bruciore persistente o crampiforme localizzata in corrispondenza dello stomaco, dietro lo sterno. Si può definire questo un disturbo democratico in quanto ha un’incidenza simile in gruppi di persone di età e genere differenti.

In questo articolo ci occuperemo dell’acidità di stomaco nel suo complesso, analizzando le cause e i sintomi. Individueremo inoltre i possibili rimedi e comportamenti da adottare.

Cause dell’acidità di stomaco

Le cause dell’acidità di stomaco sono fondamentalmente dovute all’irritazione della mucosa gastrica. I fattori interni che contribuiscono all’infiammazione delle pareti dello stomaco sono principalmente due: l’ipersecrezione di acido cloridrico, che compone i succhi gastrici e l’alterazione delle difese naturali dello stomaco.

Queste due condizioni, tuttavia, non si verificano spontaneamente ma sono spesso causate da fattori di natura esterna. Pertanto, tra le cause dell’acidità di stomaco, possiamo evidenziare:

consumo di alimenti acidi che abbassano il ph dello stomaco come ad esempio: carni rosse, spezie, pomodori, agrumi, cioccolato, bevande alcoliche e bevande contenenti caffeina

utilizzo di alcuni farmaci come ad esempio una classe di antinfiammatori chiamati FANS che hanno come effetto collaterale quello di inibire la produzione di prostaglandine “buone” che fungono da barriera difensiva dello stomaco

periodi di stress e ansia che portano frequentemente a somatizzazioni a carico dell’apparato gastroenterico

situazioni in cui è presente una maggiore pressione sull’addome come in caso di obesità ma anche in condizioni fisiologiche come durante la gravidanza

fumo di sigaretta

infezione da Helicobacter pylori

reflusso

I sintomi dell’acidità di stomaco

L’acidità di stomaco ha come sintomo caratteristico un bruciore a livello epigastrico che si irradia talvolta anche nella schiena (dolore retro-sternale).

In genere si manifesta dopo i pasti e nelle ore notturne e può anche essere accompagnato da reflusso acido, ovvero dalla risalita di cibo e acido gastrico nell’esofago. Se questo avviene nelle ore notturne, chi ne soffre, potrebbe svegliarsi con una sensazione di bruciore alla gola e di abbassamento di voce a causa dell’irritazione degli acidi gastrici sulle corde vocali.

I sintomi principali dell’acidità di stomaco possono essere dunque:

Dolore alla parte alta dell’addome

Sensazione di bruciore

Eruttazione

Nausea

Senso di pienezza

L’acidità di stomaco può essere il campanello di allarme anche di condizioni più serie come la gastrite o l’ulcera peptica.

Nel primo caso l’acidità di stomaco si accompagna a nausea e senso di pienezza mentre, nel secondo caso, il bruciore compare anche a stomaco vuoto e migliora con il pasto per poi ripresentarsi quando lo stomaco è nuovamente vuoto.

I rimedi per l’acidità di stomaco

L’acidità di stomaco fortunatamente non è un nemico imbattibile.I rimedi per l’acidità di stomaco possono essere, inizialmente, anche solo di tipo comportamentale come correggere lo stile di vita e curare l’alimentazione. Tuttavia, in caso di mancato miglioramento, può essere necessario ricorrere a una terapia farmacologica. Vediamo alcuni consigli per l’acidità di stomaco:

evitare cibi pro infiammatori acidi e ricchi di grassi. Attenzione alla scelta dei cibi e all’alimentazione soprattutto la sera.

acidi e ricchi di grassi. Attenzione alla scelta dei cibi e all’alimentazione soprattutto la sera. smettere di fumare

migliorare la gestione dello stress

prediligere alimentazione ricca di cereali integrali e riso

praticare attività sportiva in quanto favorisce i processi digestivi

in quanto favorisce i processi digestivi non andare a dormire prima di aver digerito per evitare la risalita dei succhi gastrici durante le ore notturne

per evitare la risalita dei succhi gastrici durante le ore notturne bere tisane a base di camomilla e malva che hanno spiccate proprietà lenitive ed antinfiammatorie

che hanno spiccate proprietà lenitive ed antinfiammatorie ridurre al minimo i farmaci irritanti per la mucosa gastrica

prendere in considerazione integratori e prodotti che possono attenuare il pH dello stomaco, come i sali citrati e carbonati o le vitamine del gruppo B che possono supportare i processi digestivi

I sintomi dell’acidità di stomaco possono essere molto diversi da individuo a individuo e presentarsi a livelli moderati o più severi, con cadenza episodica ma anche cronica.

Se la sintomatologia dovesse perdurare è sempre meglio chiedere consiglio al farmacista o al medico che potranno consigliare la terapia più adatta al trattamento di questo fastidioso disturbo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 00:05