Negli hotel arredati come personaggi di cartoon e fumetti. Da Roma a Taiwan

Che siate nostalgici dei cartoon della vostra infanzia o semplicemente appassionati di fumetti, l'estate 2018 offre diverse soluzioni per vivere una vacanza come un personaggio dei cartoni animati. Si tratta di hotel o B&B a tema che offrono una variante al solito albergo. Iniziamo da Roma, dove nel quartiere Prati, a due passi dalla Città del Vaticano c'è la colorata “comics guesthouse”, dove le diverse stanze in affitto ospitano I Simpson, Lupin, Diabolik, Mario Bros, i supereroi della Marvel e per gli animi vintage, c'è anche Betty Boop. Se invece avete in programma le capitali del vecchio continente, ad Amsterdam ed Edimburgo ci sono due strutture che stimoleranno la vostra fantasia. Nella città olandese, l'Arcade Hotel è molto più simile ad una sala giochi, non a caso entrando sul sito si viene accolti dalla frase “The world's first video game hotel”: ogni stanza infatti offre la possibilità di giocare con le moderne console oppure di fare un tuffo nel passato del retro gaming. Nella città scozzese invece, Grassmarket Hotel è ispirato a The Dandy, personaggio dei fumetti inglesi anni '30 che tappezza le pareti delle stanze, arricchite da mappe magnetiche per turisti con aspirazioni da detective. E se negli Stati Uniti, per l'esattezza ad Orlando, Universal's Loews Portofino Bay, offre sistemazioni nella suite in stile Cattivissimo Me, il popolar cartoon della Universal Studios quello popolato da piccoli esserini gialli che indossano enormi occhiali, è l'Asia la patria degli alloggi più particolari. A Taiwan ne esistono addirittura due. Uno più adatto ad un pubblico maschile, considerato che l'Eden Exoticism Planet di Kaohsiung, è arredato come fosse la base di Bruce Wayne, cioè Batman, con tanto di logo che ricopre il letto della stanza. Che dire invece del Sato Castle Motel a Taipei, un castello (finto) completamente in stile fantasy. Infine nella città malesiana di Johor Bahru, un hotel per i fan della gattina giapponese, Hello Kitty, presente nell'arredamento delle stanze dell'Hotel Jen Puteri Harbou.