"Smart Space", il concorso di idee per riqualificare Roma: il premio a giovani professionisti

Migliorare la città puntando su spazi “intelligenti” nati dall’inventiva dei giovani è l’obiettivo del concorso di ideeUn’iniziativa che ha premiato tre progetti ditra gli undici finalisti, che si sono distinti per la scelta di materiali innovativi, il design originale e la multifunzionalità.Promosso dallainsieme ad ACER (Associazione dei Costruttori Edili di Roma e del Lazio), il concorso ha coinvolto studenti e laureati under 40 dellee ingegneri e architetti professionisti di tutta Italia.Da queste giovani menti sono nati info-point, ludoteche e strutture volte a riqualificare le aree verdi e le zone periferiche e degradate di Roma.I vincitori del concorso sono stati premiati questa sera alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza Università di Roma e per l'occasione è stata allestita una mostra con tutti i lavori. «Tutti hanno a cuore questa città, che in questo momento sta soffrendo agli occhi della gente e mi auguro che i progetti più importanti potranno essere messi in pratica. Noi dobbiamo guardare al futuro perché la riqualificazione urbana non sia solo uno slogan», ha dichiarato il Presidente ACER,«Con questo concorso - ha spiegato la presidente della Fondazione Almagià- abbiamo voluto rivolgerci ai giovani. Da qui, la richiesta di uno spazio in cui tecnologie dell'informazione e della comunicazione innovativa, unite a una massiccia generazione di dati, possano portare a un miglioramento concreto della qualità della vita».Una seconda fase del contest sarà finalizzata, invece, alla realizzazione concreta degli "smart space" vincitori attraverso un laboratorio di giovani e docenti che, in sinergia con l'Amministrazione comunale, cercherà eventuali sponsor intenzionati a finanziare le attività.Il primo premio in ex aequo di duemila euro è andato ai progetti tNFORMA@ e ZIQQURAT. Uno prevede la costruzione di una centralina informativa in materiali ecologici e fruibile dal cittadino. Un luogo che metta a disposizione i dati ambientali, dalla qualità dell'aria della città ai livelli di umidità e inquinamento. Il secondo è una struttura architettonica originale e multifunzionale che metta in connessione la comunità. Secondo premio a RED BOX, un involucro vivo e attrezzato che stimola l'interazione con l'ambiente.