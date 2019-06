Ryzhik è il primo gatto bionico al mondo, aveva le zampette congelate: ecco come sta ora

Mercoledì 12 Giugno 2019, 12:24

LOLNEWS.IT - La storia diavrebbe potuto avere un epilogo drammatico e doloroso, invece si è risolta con un incredibile lieto fine grazie ad una inaspettata svolta dopo che questo gattino è stato trovato in stato di assideramento a -40 ° C a Tomsk, in Russia. Le sue zampette erano andate in cancrena e molto spesso gli animali nel suo stato vengono abbattuti, ma il suo padrone si è rifiutato di abbandonare la micetta rossiccia al suo destino e si è preso cura di lei fino a portarla in una clinica a Novosibirsk, specializzata nell’impianto di arti artificiali dove le hanno dato una seconda possibilità. I veterinari si sono avvalsi di strumenti e tecniche all’avanguardia come la tomografia computerizzata e la modellazione 3D per realizzare le sue nuove zampe al titanio: l’intervento di istallazione delle protesi è perfettamente riuscito, Ryzhik ha qualche comprensibile difficoltà a camminare ma non ha rigettato i corpi estranei. Foto@Kikapress