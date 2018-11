Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voti alti all'università e la valigia pronta per partire: è un vero e proprio boom, quello degliin viaggio alla volta degli atenei stranieri. Un successo, peraltro, tutto italiano. Nell'anno accademico 2017-2018 infatti si è registrato un aumento di 1500 partenze dall'Italia, per arrivare così a quota 37.601 studenti italiani all'estero per almeno un semestre di studio.Chi sono questi ragazzi che decidono di trascorrere un periodo fuori? Secondo l'identikit messo a punto da Erasmus+, a partire sono soprattutto ragazze (59%) di circa 23 anni e decidono di andare in paesi come Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo.Se queste sono le mete più ambite, Indire svela anche da dove partono gli studenti: in Italia ci sono infatti 4 dei 10 atenei con gli studenti più in viaggio d'Europa. Nella classifica europea delle migliori 10 università per studenti in partenza ci sono infatti al primo posto l'Alma Mater Studiorum di Bologna con 2.787 studenti, al quarto posto l'Università di Padova con 1.866 studenti, al quinto la Sapienza di Roma con 1.782 e al sesto l'Università degli Studi di Torino con 1.412 ragazzi.«Le maggiori motivazioni che spingono uno studente universitario a partire - spiega il direttore generale dell'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, Flaminio Galli sono acquisire competenze e incrementare le possibilità di lavoro in Italia e all'estero». Una richiesta che cresce di anno in anno tanto che l'Italia si posiziona tra i quattro principali Paesi per numero di giovani in partenza, dopo Spagna, Germania e Francia.Ed è destinata a crescere ancora di più visto che per il 2018/2019 è aumentata del 10% la richiesta di borse da parte delle università sia nell'ambito dello studio che del tirocinio, con un budget a disposizione per l'Italia che è pari a 76.017.802 euro.riproduzione riservata ®