Università, la classifica delle migliori al mondo: ecco come si piazzano le italiane

Il Times Higher Education (THE), un periodico settimanale britannico, ha pubblicato la classifica 2022 delle migliori università del mondo, la World University Rankings. In testa, per il sesto anno consecutivo, c'è l'Università britannica di Oxford. 53 gli atenei italiani selezionati, tra cui l'Alma Mater Studiorum di Bologna, la Sapienza di Roma e la Vita-Salute San Raffaele di Milano.

In totale, sono 2.112 le Università inserite nella classifica. Alla 172^ posizione spicca l'Alma Mater Studiorum di Bologna che rientra per il quarto anno consecutivo nella top 200 del ranking e, considerando che nel mondo esistono circa 26.000 università, l'ateneo bolognese è stabilmente nell'1% dei migliori a livello globale.

«Pur sapendo che i ranking offrono una visione parziale della complessità di un ateneo - commenta il rettore dell'Università di Bologna, Francesco Ubertini - vedere confermato il primo posto dell'Alma Mater tra gli atenei italiani è motivo di grande soddisfazione».

Al 197esimo posto c'è la Sapienza Università di Roma. «La classifica di oggi - sottolinea la rettrice Antonella Polimeni - conferma la crescita continua di Sapienza, che di anno in anno scala posizioni nel ranking, soprattutto grazie ai risultati nella didattica e nella ricerca. Essere nella Top 200 delle università internazionali - prosegue - è per noi un traguardo di cui essere orgogliosi». Nella stessa posizione dell'ateneo di Roma, c'è la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Invece, tra la 201 e la 250 si trovano: l'Università di Padova, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Vita-Salute San Raffaele di Milano. Sempre su Milano, tra la 301 e 350, si trovano la Statale e la Bicocca, mentre a seguire, Tor Vergata a Roma.

Nella fascia fra 351 e 400 gli atenei italiani presenti sono: l'Università di Brescia, l'Università di Pavia, il Politecnico di Milano e l'Università di Trento.

Tra le prime 10 posizioni al mondo le due britanniche Oxford e Cambridge (quinta nella classifica) e otto statunitensi, a partite da California Institute of Technology (CalTech), Harvard e Stanford, che si sono aggiudicate rispettivamente il secondo, terzo e quarto posto. Seguono nella top ten altri nomi celebri, come Massachusetts Institute of Technology (Mit), Princeton, Berkeley, Yale e Università di Chicago.

