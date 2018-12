Lunedì 17 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lezioni online, da rivedere quando si vuole, docenti in chat e la possibilità di andare in ateneo per seguire lezioni anche in presenza. Così cambia l'università, adattandosi alle necessità dei ragazzi, passando per la via telematica. Crescono infatti numeri degli studenti che scelgono di seguire corsi online per arrivare alla laurea. Accade in tutto il mondo, da tempo, e ora la tendenza trova spazio anche in Italia.Un segnale forte arriva dall'Università Niccolò Cusano, che dal 2006 offre corsi di laurea telematica ai suoi iscritti, portando alla laurea 22mila ragazzi. Unicusano è tra le uniche 11 riconosciute dal ministero dell'istruzione, accreditate nel sistema universitario dopo aver superato verifiche periodiche. Negli anni è cresciuta, cercando di offrire agli iscritti servizi a tutto tondo: dal materiale didattico, come slide e dispense, alle video lezioni e ai test di autovalutazione. Tutto disponibile 24 ore su 24 per permettere agli studenti di conciliare il tempo dello studio con quello del lavoro, dello sport o del tempo libero.Non si tratta, quindi solo di servizi online. La sede centrale dell'Università si trova a Roma ed è un Campus a tutti gli effetti, di 54.000 mq immerso in 6 ettari di parco verde, con bar, mensa, palestra, 300 posti letto, aule e laboratori. Gli studenti aderiscono a programmi Erasmus+ , ai tirocini formativi, possono usufruire del supporto per l'inserimento nel mondo del lavoro. In quanto università riconosciuta dal ministero dell'istruzione, i docenti vengono assunti e valutati seguendo le stesse modalità delle università tradizionali.La didattica quindi resta centrale: gli studenti, infatti, hanno comunque l'obbligo di frequentare visionando le video lezioni per l'80%, completando test di autovalutazione ed esercitazioni interattive prima della prenotazione all'esame. «I pregiudizi sull'università telematica - spiega Roberto Monti, responsabile UniCusano - sono smentiti dagli esempi virtuosi dell'Ateneo Cusano: la ricerca scientifica, l'alto numero di iscritti, l'internazionalità, l' eccellenza della metodologia didattica e soprattutto i tassi di occupazione dei nostri laureati, assolutamente competitivi».