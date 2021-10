La Notte Europea dei Ricercatori, nata con lo scopo di promuovere l’incontro e il dialogo tra il mondo della ricerca scientifica e la società, avvicina i cittadini alla scienza e alla tecnologia. A Torino, il 24 e 25 settembre 2021, ricercatori e ricercatrici sono tornati in strada, tra e con le persone, per divulgare l’importanza della ricerca come antidoto per reagire prontamente alla crisi, per trovare soluzioni ai problemi, per prevenire criticità future e affrontare obiettivi globali. Tra loro Gabriella Greison - fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica - attraverso dei video-racconti proiettati all’interno di Area X, spazio esperienziale dedicato alla protezione assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha narrato storie di scienziati, pionieri e ribelli che con il loro coraggio hanno rivoluzionato il mondo della scienza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 13:13

