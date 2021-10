Lorenzo, a soli 14 anni si iscrive all'Università di Pisa: «Ha già frequentato il primo anno in Germania»

Il "talento" non ha età e a dimostrarlo è Lorenzo, giovane studente romano che a soli 14 anni si è già potuto iscrivere all'Università di Pisa. Il ragazzo ha una bravura fuori dal comune per la matematica tanto che, dopo aver concluso un ciclo di scuola superiore in Gran Bretagna, si è appena immatricolato nell'ateneo toscano.

Nonostante la giovanissima età, Lorenzo ha potuto completare l'iscrizione, spiegano dall'università di Pisa, perché: «ha completato gli studi di scuola secondaria e ha già frequentato il primo anno del corso di laurea in Matematica all'Università di Göttingen in Germania».

