JECatt, l'evento di formazione per giovani imprenditori e studenti dell'Università Cattolica: le date

Un ponte tra il mondo universitario e quello imprenditoriale. È questa l'aspirazione di JECatt, junior enterprise dell'Università Cattolica di Milano, che da 10 anni porta avanti, attraverso 90 studenti associati, un progetto che offre diversi servizi di consulenza manageriale a start-up, Pmi e grandi aziende, tra cui analisi di mercato, business plan, piani di marketing e social media marketing.

L'evento di formazione per giovani imprenditori e studenti dell'Università Cattolica

Nata nel 2012 con l’idea di creare una JE che potesse essere un partner di alto livello per lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali, da 10 anni JECatt investe in formazione, potenziando il profilo professionale attraverso un team di 90 associati con età, background e seniority diversi.

In occasione dei 10 anni dalla fondazione, il team organizza l’evento JECatt Birthday per festeggiare e celebrare i 10 anni dell’attività dell'associazione nel campo della consulenza manageriale. L'evento sarà strutturato su tre giornate – da venerdì 11 a domenica 13 marzo. Tutte le attività si svolgeranno in presenza, in parte presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in parte presso lo Starhotels Business Palace in Via Privata Pietro Gaggia n.3 a Milano. Parteciperanno circa 350 persone tra studenti dell’Università Cattolica, soci, alunni, stakeholders, sponsor e partner.

«Questa realtà rappresenta un anello di congiunzione fra mondo universitario e del lavoro, anticipando i benefici di un sistema di formazione che finora potevano realizzarsi solo dopo l’entrata nel mondo del lavoro. Essere un Junior Entrepreneur significa aver colto un’opportunità che consente una crescita completa, sia dal lato professionale che umano. JECatt è infatti una fucina di talenti: basti pensare che il 60% degli Associati lavora in grandi imprese e il 99% trova lavoro entro i primi sei mesi dalla laurea», spiega Matia Basile, presidente e membro del board di JECatt. «Siamo davvero orgogliosi del percorso che stiamo facendo e delle iniziative che portiamo avanti, e soprattutto di essere arrivati a spegnere 10 candeline con ottimi risultati».

Nel corso dei tre giorni si terranno cicli di formazioni di rilievo, erogate da partner, momenti di networking e di scambio che includeranno diversi business games ed una company fair. In questa occasione, gli studenti dell’Università Cattolica avranno la possibilità di mettersi in gioco in modo stimolante e innovativo, a stretto contatto con le aziende Partner che prenderanno parte all’evento.

