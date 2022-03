JEcatt, concluso l'evento di formazione per giovani imprenditori e studenti dell'Università Cattolica

Si è concluso domenica sera l’evento organizzato da JECatt, Junior Enterprise dell'Università Cattolica di Milano, in occasione dei 10 anni dalla fondazione dell’Associazione. Una tre giorni di conferenze, workshop e incontri tra associati, alumni, partner aziendali, istituzioni e organi dell'Università, che ha visto la partecipazione di circa 150 persone.

La serata conclusiva allo Starhotels di Milano.



Alla Company Fair di sabato 12 marzo, organizzata appositamente con le aziende per gli studenti dell’Università Cattolica, erano presenti importanti realtà tra cui Deloitte, Glovo, Doctolib, Starhotels, Auxiell, Hub Water, Kantar e NeN. I workshop si sono svolti in collaborazione con NeN, la nuova EnerTech del Gruppo A2A che vende luce e gas ai clienti domestici nel mercato libero e Deloitte, una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, che ha presentato un case study a tema “ Risk e cambiamento climatico.”



Il Business Day ha visto importanti voci prendere parte a questa giornata, tra cui: Tommaso Faccioli, Project Manager di JECatt Birthday, Presidente Irene Tinagli, Presidente Commissione Affari economici e monetari del Parlamento Europeo, Assessore Stefano Bolognini, Assessore dello Sviluppo Città metropolitana Giovani e Comunicazione Regione Lombardia, Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy ed infine Mattia Basile, presidente di JECatt. Presente anche Antonello Congedo, executive coach di TSC, che ha tenuto un Business Case durante questa giornata per gli studenti dell’Università Cattolica.

«JECatt vuole essere un acceleratore per iniziative di valore, vuole far in modo che ogni persona che ne fa parte sia in grado di far emergere e coltivare il proprio talento – commenta Mattia Basile, Presidente e membro del Board di JECatt –. L’Associazione ha raggiunto un traguardo importante quest’anno, ha compiuto un percorso immenso ed ha avuto una crescita esponenziale e non posso che esserne orgolioso. Per noi è fondamentale che sempre più persone entusiaste facciano parte della nostra realtà per continuare questo percorso perché JECatt è esperienza, JECatt è passione».



«Alla JECatt della primissima ora – ormai dieci anni fa – dicevo sempre: non siamo professionisti, ma siamo professionali. Questo per me è lo spirito di una Junior Enterprise: non si può pensare che uno studente abbia tutte le competenze di un professionista, avrà tutta la vita per costruirsele – spiega Silvia Rizzardini, primo presidente di JECatt.. L'esperienza in una Junior non vuole anticipare le tappe, ma formare al mindset che serve per fare e farsi strada nel mondo del lavoro: essere affamati e accettare le sfide, ma anche essere pragmatici e lavorare sodo. In una parola, essere professionali. JECatt da questa opportunità a centinaia di studenti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 19:46

