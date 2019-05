Gaetano Manfredi, il rettore di Napoli: «Il ceto medio sta sparendo dagli atenei»

Ultimo aggiornamento: 08:47

«La crisi economica del 2008 ha colpito essenzialmente i ceti medi e i ceti più popolari e questo ha fatto sì che molti potenziali studenti universitari, che venivano da queste famiglie, hanno preferito non iscriversi all'università. Un fatto che sicuramente ferma l'ascensore sociale ed è un tema che va affrontato con delle politiche specifiche».«Oggi abbiamo un welfare studentesco estremamente limitato. Il numero di borse di studio è molto inferiore in percentuale a quello della Germania o della Francia. Stiamo cercando di impattare meno sulle tasche delle famiglie ampliando la no tax area. Sicuramente lo Stato dovrebbe fare di più, investire risorse specifiche in una dimensione europea».«Stiamo cercando di ampliare la formazione pratica potenziando i tirocini e inserendo una serie di esperienze extracurriculari, ad esempio nell'area del digitale. Stiamo facendo corsi molto applicativi che riguardano le intelligenze artificiali e big data e lo stiamo facendo in maniera trasversale: non solo rivolgendoci agli studenti delle aree tecnologiche ma anche a quelli delle aree umanistiche».