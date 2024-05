Identità di genere riconosciuta sul diploma di laurea, Francesco Cicconetti primo caso in Italia. L'Università: «Ripariamo una ferita»

di Redazione Web

A Francesco Cicconetti (26 anni), dopo sei anni dalla discussione della tesi, l'Università di Urbino ha consegnato il diploma di laurea inserendo la sua nuova identità di genere. Un nuovo certificato che non ha soltanto un valore simbolico, ma anche un valore legale. È la prima volta in Italia.

«È il nostro modo di ricucire una ferita aperta - ha spiegato il prorettore alla Didattica e alla Comunicazione Giovanni Boccia Artieri a Repubblica - allora esistevano già le carriere alias, ma l’università non aveva ancora la sentenza che completava il suo processo di transizione avvallando la nuova identità. Così l’ateneo non ha potuto fare altro che creare un diploma di laurea che corrispondeva all’identità sul documento.

Adesso abbiamo lo strumento giuridico per cambiare il certificato e abbiamo deciso di farlo per restituire a Francesco Cicconetti ciò che lui è, la sua identità».

La laurea con il nome "Francesca"

«Lei mi troverà con il nome Francesca, ma le chiedo la cortesia di chiamarmi Francesco», ha detto una volta a una sua professoressa. Il 26enne ha iniziato il percorso di transizione durante gli anni di università, quando la carta d'identità riportava ancora il nome Francesca Cicconetti.

La consegna del nuovo diploma di laurea è prevista per la mattinata di venerdì 17 maggio da parte del rettore Giorgio Calcagnini e durante la la presentazione del suo libro dal titolo Scheletro femmina, edito da Mondadori.

Chi è Francesco Cicconetti

Il ragazzo ha sempre cercato di portare l'inclusività sui social e, a oggi, ha un pubblico di 226mila follower che segue ogni suo movimento. Nel 2021 è stato premiato come creator dell'anno ai Diversity Media Awards ed è anche apparso insieme alla sua fidanzata nel videoclip di Giovani Wannabe, il singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Nel suo libro dice: «Non mi piace sentirmi dire che sono una femmina, che sembro una femmina, che assomiglio a una femmina. Vorrei che tutte le cose che ho da femmina sparissero, o che potessi nasconderle. Vorrei mettermele tutte dentro di me, al coperto, come lo è il cuore, o lo scheletro. Anche se ho lo scheletro femmina non è importante perché tanto nessuno lo vede. Non cambia niente. Invece il grembiule lo vedono tutti, il mio nome lo sentono tutti».

Venerdì 17 Maggio 2024, 14:09

