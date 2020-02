Erasmus bloccato per l'epidemia Coronavirus

Tutte le attività Erasmus+:Gioventù ed ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) che si realizzano in Italia, e in particolare nelle Regioni in cui sono vigenti le ordinanze concernenti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 », possono essere definitivamente annullate, rinviate e/o successivamente riprogrammate, per causa di forza maggiore, al fine di tutelare la salute dei partecipanti italiani e stranieri ed evitare la diffusione del Covid-19. È quanto comunica, in una nota, l'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, istituito dal Parlamento italiano in attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa, che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà.«Tutte le organizzazioni coinvolte, siano essi beneficiari diretti o partner di progetto, in attività di mobilità nell'ambito di Erasmus+:Gioventù ed ESC nel territorio nazionale - prosegue la nota - sono tenute al pieno rispetto delle ordinanze disposte dal Ministero della Salute e dai presidenti di Regione e sono tenute a raccordarsi con le competenti autorità locali e sanitarie e sono invitate a informare l'Agenzia Nazionale per i Giovani delle decisioni prese. Si raccomanda di darne tempestiva comunicazione scritta all'indirizzo direzione agenziagiovani.it e informazione agenziagiovani.it.».