Marta diventa giudice a 27 anni: «Vi svelo i 4 segreti che mi hanno aiutata a laurearmi e vincere il concorso»

di Redazione Web

Diventare giudice a soli 27 anni. Marta Campo è un caso esemplare in Spagna e la sua storia ha fatto il giro dei media. La giovane, nata a Palencia nel 1997, si è laureata a 24 anni all'Università di Valladolid e lo scorso febbraio è diventata magistrato, assegnata al tribunale di Medina del Campo. Durante la carriera universitaria ha ottenuto 27 volte la lode. Un percorso netto, nel quale ha sempre avuto chiaro il suo obiettivo, ha raccontato in un'intervista a Telecinco.

I consigli per gli studenti

Con gli esami in arrivo, la giovane ha voluto condividere alcuni dei segreti che le hanno permesso di ottenere un metodo di studio efficace. Tra i primi consigli dati ai colleghi c'è quello di ripetere sempre ad alta voce ciò che si vuole fissare in mente. Un metodo che non può essere attuato nelle biblioteche, uno dei luoghi preferiti dagli studenti per evitare distrazioni.

Marta Campo sostiene poi che non si dovrebbero avere giorni di riposo dallo studio.

Sulla stessa linea, c’è chi pratica gli sprint finali sotto forma di maratone di studio, sacrificando ore di sonno. La giovane giudice ribadisce l'importanza di studiare un po' ogni giorno e di liberare la mente nei giorni precedenti la prova, così da non stressarsi troppo.

L'ultimo consiglio di Marta Campo è «lasciare il peggio alla fine». La giudice spiega: «Crea una lista nera di argomenti che ti sembrano più difficili e falli per ultimi». Attuando questa strategia Marta Campo è riuscita a laurearsi in fretta e diventare giudice in soli due anni, quando la media in Spagna è di cinque anni. Attraverso il suo account Instagram ( ladymarta97 ), dove conta già più di 15.000 follower, pubblica alcuni dei suoi progressi professionali e curiosità sulla sua professione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA