VADO A SCUOLA Giochi e attività per imparare le lettere e i numeri

L'album di giochi e attività per preparare l'entrata in prima elementare. Con 100 sticker Finita la scuola materna i bambini si preparano a entrare alle elementari. Questo album accompagna quel delicato passaggio dal gioco all'apprendimento. Trovare le differenze, completare con gli sticker, scoprire cosa manca, cercare l’intruso, uscire dal labirinto, … e tante altre attività per imparare, giocando, a contare, leggere e scrivere, ma anche a osservare, mettere in relazione e completare le immagini. Grazie anche ai 100 sticker, l'apprendimento diventa divertimento.

ElectaKids 21,5 x 25 cm 114 pp. 12,90 €

Dai 5 anni

