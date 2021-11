Torino, inclusione di genere: il liceo Cavour da oggi scriverà «ragazz*» e «student*»

Il liceo classico Cavour di Torino si schiera con decisione. Chiara la posizione sulla questione di genere, schierandosi dalla parte del concetto «fluido» e scegliendo l'asterisco al posto di sostantivi e aggettivi con chiare indicazioni dal punto di vista sessuale. Niente più «studente» o «studentessa», non più «ragazzo» o «ragazza», ma «student*» e «ragazz*».

La scuola ha deciso di aderire a «Noi siamo pari», progetto del Miur per lavorare sui temi dell'inclusione di genere. La decisione era stata presa a maggio dal Consiglio d'Istituto, su proposta di un docente nella cui classe una persona era in transizione di genere.

«Le generazioni che frequentano adesso le superiori sono molto avanti», ha affermato il preside Vincenzo Salcone. «C'è una grande sensibilità verso questi temi e la risposta è stata estremamente positiva. Abbiamo formalizzato all'interno di un regolamento quello che loro vivono nella quotidianità. La nostra Costituzione vieta le discriminazioni, incluse quelle sul sesso. Non abbiamo fatto niente di rivoluzionario, se non dare attuazione al trattato costituzionale nelle nostre normative interne».

La vicenda non è però piaciuta alla parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, secondo la quale «esiste un modo per non discriminare che non storpia l'italiano. In questo la scuola dovrebbe dare l'esempio, non cedere a provvedimenti ideologici che, peraltro, anziché difendere l'identità di ognuno l'annientano». La deputata torinese ha così annunciato l'intenzione di scrivere al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, per un approfondimento sulla decisione del liceo Cavour.

