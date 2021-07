Tokyo 2020, Quadarella bronzo a Tokyo è iscritta alla Link Campus University. Il Rettore: «Siamo orgogliosi di averla con noi»

Simona Quadarella conquista il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo negli 800 stile libero. La ventiduenne romana, però, non ottiene grandi risultati solo nello sport agonistico: eccelle anche negli studi.

«Simona Quadarella – commenta il Rettore della Link Campus, Carlo Alberto Giusti – era già stata grande protagonista ai recenti Europei di Budapest. La medaglia olimpica, però, ha davvero il sapore dell’impresa. Siamo molto orgogliosi di averla con noi, anche per testimoniare il fortissimo legame dell’ateneo con il mondo dello sport».

Iscritta al corso di laurea in “Innovative Technologies for Digital Communication” alla Link Campus University, ateneo che ha già tra le sue fila tanti sportivi, come Edoardo Giorgetti, Margherita Granbassi, Silvia Salis e Margherita Panziera (anche lei tra le punte di diamante azzurre ai Giochi che si stanno svolgendo in Giappone), Quadarella si è dismotrata anche una brillante studentessa.

L’università ha recentemente rinnovato con il Coni un protocollo d’intesa per l’organizzazione di programmi rivolti alla formazione di sportivi e dirigenti.

