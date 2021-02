Le famiglie con bambini che vanno a scuola o all'università potranno fare test per il Covid due volte a settimana da casa. Questo è quanto stabilito nei piani per la riapertura sicura delle scuole in Inghilterra dall'8 marzo. I test gratuiti saranno forniti alle famiglie, così come a quelli che si occupano della cura dei bambini, indipendentemente dal fatto che si abbiano sintomi.

I test rapidi saranno ordinati e raccolti da siti locali o somministrati attraverso programmi di test sul posto di lavoro, ha detto il Dipartimento di Salute e Assistenza Sociale (DHSC). Gli alunni delle scuole secondarie e universitarie saranno testati con test a flusso laterale due volte a settimana, ricevendo tre test iniziali a scuola prima di iniziare a portarli a casa. Il segretario all'istruzione, Gavin Williamson, ha affermato che i test sui membri della famiglia serviranno per rassicurare ulteriormente i genitori dei ragazzi e tutto il personale scolastico, rendendo le scuole il più sicure possibile.

Il segretario alla salute, Matt Hancock, ha dichiarato: «Il controllo regolare delle famiglie e delle scuole per l'infanzia, di quelle primarie e secondarie è un altro strumento che stiamo mettendo a disposizione per aiutare a mantenere le scuole sicure. Sappiamo che una persona su tre con Covid-19 non ha alcun sintomo, quindi test mirati e regolari significheranno che i casi più positivi saranno tenuti fuori da scuole e college».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA