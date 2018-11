Scuole al top, la classifica dei migliori licei e professionali a Roma e Milano

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno strumento utile per scegliere in quale scuola iscrivere il proprio figlio (dal 7 al 31 gennaio 2019, solo online). E' disponibile da oggi, infatti, la nuova edizione 2018-19 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli ( www.eduscopio.it ).Il portale, nato nel 2014 e completamente gratuito, ha analizzato i dati di circa 1.260.000 diplomati italiani in circa 7.000 indirizzi di studio nelle scuole superiori statali e paritarie per rilevare due ambiti distinti: la capacità dei licei e degli istituti tecnici di preparare gli studenti per l'università (valutando soprattutto tempi e voti degli esami) e la capacità degli istituti tecnici e professionali di preparare i ragazzi al mondo del lavoro (considerando tassi di occupazione e coerenza tra studi e lavoro svolto).ogni anno fa tremare gli istituti tra quotazioni che scendono e livelli che si abbassano., che conferma il primo posto di un anno fa, seguito dal Vivona che ha fatto scendere al terzo posto il celebre liceo Mamiani che comunque si afferma come il migliore liceo linguistico.: l' Alexis Carrel, che ha guadagnato tre postazioni in un solo anno, e il Sacro Cuore che un anno fa era primo. Tra i licei scientifici, nella Capitale si piazza primo il Righi, guadagnando quindi due posizioni rispetto a un anno fa e spodestando il Virgilio, sceso di una postazione.I migliori risultati allo scientifico, tra gli studenti di Milano, si registrano al Volta proprio come nel 2017. Gli istituti tecnici migliori sono l' !Is via dei Papareschi e il Giovanni Giorgi di Roma, il Pietro Custodi e l'istituto privato Ernesto Breda di Milano. Mentre gli istituti professionali che preparano meglio al lavoro sono a Roma il Carlo Cattaneo e l' Amerigo Vespucci e a Milano l'omonimo Amerigo Vespucci e il Correnti.