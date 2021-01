Scuola, riparte il concorso straordinario sospeso per Covid: le nuove date

Riparte il concorso per docenti nella scuola. Dopo la pausa Covid, migliaia di persone si metteranno alla prova nella speranza di ottenere l'incarico e il posto di lavoro. Priorità per i concorsi ordinari infanzia e primaria e per quello per la scuola secondaria, ma poi sarà la volta della procedura riservata agli specializzati sul sostegno, la novità introdotta con l’ultima legge di bilancio. Ecco le date e le prove.

Leggi anche > Covid, parla Miozzo coordinatore del Cts: «A fine primavera inizieremo a respirare»

Concorso straordinario: dal 15 al 19 febbraio gli ultimi 4 giorni di prove

Il concorso straordinario scuola secondaria è partito a ottobre scorso ed è stato sospeso a novembre a causa della seconda ondata della pandemia. L’ultimo Dpcm lo ha sbloccato: «È possibile lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali selettive, con un numero di candidati non superiore a 30 per ciascuna sessione o sede di prova», recita il Dpcm del 14 gennaio.

Le prove

Le prove del concorso straordinario si svolgeranno fra il 15 e il 19 di febbraio, con una media di 10 candidati per aula. I candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA