14 settembre è la data del rientro nelle classi. La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/21. La data prevista dall'ordinanza vale per tutte le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 20:31

A sMa in base all'autonomia scolastica, ogni regione ha stabilito date orientative di rientro, chi anticiperà al 7 settembre, chi invece andrà più tardi, il 24 settembre. La Provincia Autonoma di Bolzano sarà la prima a riprendere l'attività scolastica il 7 settembre con la scuola che invece chiuderà il 16 giugno 2021. Il 7 torneranno in classe anche gli studenti di Sicilia, Liguria, Basilicata, Umbria, Abruzzo, Trento, Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna e probabilmente anche la Campania. Il 14 settembre, data ufficiale, toccherà a Lombardia (ultimo giorno 8 giugno 2021) e Lazio.Il 15 settembre sarà la data di rientro per la Toscana che concluderà l'anno il 10 giugno, mentre le Marche, che inizieranno sempre il 15 finiranno l'anno scolastico il 5 giugno del 2021.Un unica regione riprenderà le lezioni il 24 settembre, la Puglia. Inizialmente anche la Campania aveva stabilito un tardivo ritorno tra i banchi di scuola, ma molto probabilmente la data sarà anticipata.Nel corso dell'anno scolastico saranno previste interruzioni della didattica nei giorni del 2 novembre 2020, 7 dicembre 2020, dal 23 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021 per le vacanze natalizie, dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 202 per le vacanze pasquali, 31 maggio 2021 e 1 giugno 2021.