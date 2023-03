Scuola, presentato il progetto "Una buona occasione" contro bullismo e cyberbullismo

Avviato oggi al plesso scolastico G. Ronconi di via Micheli una “Una buona occasione” il progetto socio-educativo e psico-pedagogico patrocinato dall’Assessorato alla Scuola del Municipio II e rivolto a studenti e docenti delle scuole secondarie di primo grado ed è finalizzato a sensibilizzare i minori, i docenti e le famiglie al problema del bullismo e del cyberbullismo, della discriminazione e del disagio giovanile. L'obiettivo è quello di prevenire fenomeni di razzismo tra gli alunni, rinnovare il patto educativo tra scuola e famiglia e promuovere un clima di convivenza ispirato all’inclusione sociale, offrendo anche un sostegno psicologico reale ai bambini, alle bambine, agli adolescenti e alle loro famiglie soprattutto quando si presentano momenti di difficoltà.

Un problema sociale – quello del bullismo – che continua ad essere dilagante: i dati del Moige ci dicono che più della metà dei minori in Italia (il 54%) ha subito bullismo o cyberbullismo. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, ad essere vittima di bullismo sarebbe almeno il 15% dei giovani; più colpite le ragazze e più frequenti gli episodi tra i più giovani, con proporzioni di circa il 20% negli undicenni che progressivamente si riducono al 10% nei più grandi. E se parliamo di cyberbullismo, il Moige conferma che il 31% dei minori ne è stato vittima almeno una volta: “Siamo davanti a un profondo disagio sociale che Covid e lockdown hanno esacerbato – sottolinea il Direttore Generale dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia - Ritengo sia urgente e fondamentale una campagna di prevenzione e di ascolto dei giovani per comprendere la loro inquietudine. Andiamo nelle scuole, nelle università, nelle periferie. Rinnovo la proposta di un tavolo interministeriale: Sanità, Istruzione e Università siano alleate per trovare risposte di sistema che salvaguardino i nostri giovani e li mettano in sicurezza evitando che siano penalizzati più di quanto il Covid abbia già fatto".

“La nostra istituzione è vicina ai ragazzi e alle ragazze soprattutto quando vivono momenti di fragilità che possono condizionare il loro sviluppo e il loro percorso evolutivo”, ha sottolineato la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello. Presenti all’iniziativa diversi rappresentanti delle Istituzioni, dello Sport ed esperti del settore. Ma soprattutto, i veri protagonisti: i ragazzi e le ragazze che con grande partecipazione ed entusiasmo hanno preso parte ai gruppi di lavoro e discusso i molteplici spunti di riflessione emersi. E poi gli educatori, i docenti, i genitori.

