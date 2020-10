Scuole, confronto governo-regioni: si verso intesa su orari flessibili

C'è un margine aperto di trattativa tra governo e regioni in merito alla possibilità di differenziazione degli orari scolastici allo scopo di diminuire i picchi di utenza sui mezzi del Trasporto Pubblico Locale nelle grandi aree urbane.

In merito alla questione, tra le ipotesi prese in esame c'è anche quella di aumentare la percentuale di lavoratori in smart-working, in modo particolare nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Una delle proposte avanzate dagli enti locali sul fronte scuola, è invece quella di differenziare gli orari delle scuole per blocchi - mattina o pomeriggio - soprattutto nelle grandi città- in modo da garantire le stesse ore di lavoro per il personale docente e non. «I dati confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico», scrive il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro su Twitter.

