Scuola, il Ministero sospende la rilevazione della situazione epidemiologica

Coronavirus, il Ministero della Pubblica Istruzione ha confermato le disposizioni del Dpcm del 3 novembre scorso: il questionario 'Rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole' viene momentaneamente sospeso.

A darne notizia è Orizzonte Scuola: lo conferma la nota inviata dal Ministero per le rilevazione sulla didattica digitale integrata. Il Dpcm del 3 novembre ha sospeso l'attività didattica in presenza al 100% per tutte le classi delle scuole superiori, tranne che per i laboratori e la frequenza di alunni con disabilità. Nelle zona rosse, inoltre, la didattica digitale integrata è stata estesa fino alle seconda classe delle scuole secondarie di primo grado.

Tutto questo, senza considerare le ordinanze di sindaci e presidenti di regione che, per periodi limitati di tempo, hanno deciso di sospendere le attività scolastiche di ogni ordine e grado. Per questo, il Ministero ha deciso di sospendere momentaneamente il questionario, che potrà essere riavviato dopo il 3 dicembre, data di scadenza delle misure restrittive attualmente in vigore.

