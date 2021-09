Scuola, niente mascherine nelle classi vaccinate? I presidi: «I non vaccinati rischiano l'emarginazione»

«Nelle classi ci sarà sempre qualcuno di non vaccinato. E questo creerà una situazione di disagio, con il rischio di emarginazione». Risponde così, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, all'annuncio dei ministri Speranza e Bianchi sulla possibilità di abbassare le mascherine nelle classi in cui tutti gli studenti sono vaccinati.

«Se in una classe c'è solo uno senza vaccino - continua -, come si sentirà?».

"Fermo restando che tutti aspiriamo a tornare a una situazione di normalità - riprende Giannelli -, resta il fatto che né i dirigenti né i docenti possono avere informazioni sullo stato di vaccinazione di un alunno. Come facciamo dunque a saperlo? Si potrebbe ovviare con una super app, come quella che dovrà essere varata per i docenti, con cui si può sapere quali sono le classi completamente vaccinate senza dover chiedere ad ognuno certificati o documentazioni».

Venerdì 3 Settembre 2021

