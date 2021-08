Scuola, la ripartenza dal 6 settembre, ma non per tutte le regioni. IL CALENDARIO

Il driin della campanella d'inizio dell'anno scolastico 2021/22 suonerà il 6 settembre, ma non per tutti gli studenti. Grazie alla delega che spetta alle Regioni, ogni ente ha potuto programmare una propria ripartenza.

Tra le prime a dare il via alle lezioni scolastiche il 6 settembre sarà la provincia autonoma di Bolzano. A seguire Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Umbria, provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta che hanno previsto il primo ingresso a scuola per il 13 settembre. In Sardegna, invece, si comincerà il 14 settembre e due giorni dopo, il 15 settembre, in Toscana, Molise, Campania, Liguria e Marche. Il 16 settembre toccherà ad alunni e docenti del Friuli Venezia Giulia e Sicilia. E per finire, in Calabria e Puglia si comincerà il 20 settembre, le quali hanno deciso di favorire un maggior percorso estivo per agevolare il settore turistico particolarmente importante per entrambe le realtà.

Essendo in vigore l'autonomia, però, alcune Regioni, però, hanno diversificato la ripresa delle lezioni in base ai vari gradi di scuola e tenendo conto delle festività: il Veneto ha scelto di partire con primarie e medie il 13 settembre, mentre le superiori potranno aspettare fino al 16.

Sarà importante tener conto dell'emergenza sanitaria in corso, prorogata al 31 dicembre prossimo, e legata al Covid-19. I dati relativi alla pandemia, l'andamento delle vaccinazioni e, soprattutto, l'incognita variante Delta, potranno cambiare i calendari, posticipire aperture, diversificare gli orari. I temi legati alla ripresa della scuola saranno in questi giorni sul tavolo del governo, dei vari enti locali e dei dirigenti scolastici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 11:10

