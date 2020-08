Covid, in arrivo novemila infermieri scolastici: «Uno in ogni plesso a tutela degli alunni»

Il rientro asi avvicina. Novemilascolastici, uno per ogni plesso, in azione diretta, e non solo su chiamata, per verificare la corretta applicazione delle misure anti-Covid, ma anche la salute e i bisogni assistenziali degli alunni (e del personale docente) non-Covid. Questo l'annuncio della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) pronta a scendere in campo con le proprie forze.Un infermiere, sottolinea la Fnopi, che di fatto c'è già, ed è l'infermiere di famiglia e comunità. «La nostra Federazione assicura la massima collaborazione alle istituzioni per», dice la presidente di Fnopi, Barbara Mangiacavalli.