Scuole al top, la classifica dei migliori licei e professionali a Roma e Milano

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non sono quelli che, in tutto il mondo, lavorano più ore di tutti. Il loro, però, non si esaurisce con gli orari delle lezioni e, dato incontrovertibile, col passare degli anni godono sempre di meno rispetto da parte dei loro studenti. I risultati di uno studio globale, condotto dalla, mettono in mostra che quella deglinon è una vita facile.I fatti di cronaca, d'altronde, lo dimostrano chiaramente:, sia dagli studenti che dai genitori. Per calcolare lo status degli insegnanti, la, nel suo, ha tenuto conto non solo della retribuzione, ma anche delle ore di lavoro settimanali e dell'autorità del loro ruolo. Un'autorità sempre più messa in discussione, che colloca l'altra i paesi ad economia avanzata che sono stati oggetto di studio.Secondo il, infatti, solo gli insegnanti di Israele e Brasile, tra i paesi più avanzati, hanno uno status peggiore di quelli italiani. «Questo dimostra ancora una volta come a uno status basso degli insegnanti corrispondono pessimi risultati da parte degli studenti», sottolineano gli autori dello studio. Tempi duri per gli insegnanti, costretti a precariato, stipendi bassi e anche a rischio aggressione.Il problema, comunque, non è solo italiano. La Varkey Foundation, come riporta l'Independent , ha anche stilato la classifica delle ore di lavoro settimanali. Sul podio troviamo la Nuova Zelanda, il Cile e Singapore, con il Regno Unito che si posiziona al quarto posto. Gli insegnanti britannici, tra l'altro, a fronte di un alto numero di ore di lavoro, stanno vivendo il dramma dei tagli all'istruzione (e in primis al loro stipendio) da parte del governo conservatore di Theresa May, che nella transizione della Brexit ha introdotto diverse misure di austerity.