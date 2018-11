Scuola, per i disabili troppe barriere: inaccessibile un istituto su 4

Lunedì 26 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una scuola su 4 non può accogliere gli studenti disabili o, meglio, non può farlo in maniera dignitosa. Che vuol dire? Che un ragazzo costretto sulla sedia a rotelle, per poter far lezione deve aver bisogno di un parente, di un amico o di un collaboratore scolastico che lo prenda in braccio, lo trascini su per le scale o che, addirittura, lo porti in bagno anche quando potrebbe farlo benissimo da sé.ACCOGLIENZA ZEROSe solo ci fossero scale, ascensori, porte e bagni a norma. Ma così non è. Nel 26% delle scuole, come indicato nell'Anagrafe degli istituti scolastici, si fa ancora lezione tra le barriere architettoniche. Piccoli e grandi ostacoli per chi si muove sulla sedia a rotelle, con le stampelle o con un tutore. Accoglienza zero che riguarda tutti, non solo studenti ma anche per docenti, genitori e tutto il personale scolastico.SUD MAGLIA NERACome riportato dall'XVI Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza delle scuole è inaccessibile, quindi, a livello nazionale una scuola su 4 ma i dati regionali delineano situazioni di enormi gravità soprattutto al Sud come nel caso della Calabria dove 8 scuole su 10 sono off limits, in Sicilia e in Campania una su due. Le regioni più virtuose sono quelle del Nord: in valle d'Aosta le barriere architettoniche riguardano il 3% delle scuole mentre in Piemonte, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia la percentuale resta sotto al 14%. Quasi una scuola su due non ha percorsi interni accessibili ai disabili e non ha le scale a norma, il 54% non ha percorsi esterni accessibili, in quasi 7 casi su 10 mancano gli ascensori adatti mentre oltre 8 scuole su 10 non hanno la piattaforma elevatrice.Il portale per studenti skuola.net ha rilevato inoltre che nel 45% dei casi mancano le porte sufficientemente ampie per far passare la sedia a rotelle e, nel 46% dei casi, mancano anche i bagni a norma.3,5 MILIARDILe scuole chiedono interventi ad hoc e il ministero dell'istruzione accelera sui tempi: dopo anni di attesa è stata pubblicata online l'anagrafe dell'edilizia scolastica, sono stati sbloccati 3,5 miliardi di euro già stanziati ma mai utilizzati e, in occasione della giornata della sicurezza nelle scuole del 22 novembre scorso, è stata avviata una programmazione triennale per gli interventi 2018-2020, per un totale di 1,7 miliardi euro.riproduzione riservata ®