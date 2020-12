Scuola, gli auguri a sorpresa degli alunni durante la didattica a distanza: «Grazie prof!»

Una bellissima e inaspettata sorpresa per un'insegnante di latino alle prese con la didattica a distanza insieme ai suoi alunni di prima liceo. I ragazzi, infatti, nel bel mezzo dell'ultima lezione dell'anno prima delle vacanze di Natale, hanno deciso di oscurare contemporaneamente le telecamere.

L'insegnante, Rossella Marzano, che vive e lavora a Nardò (Lecce), ha ammesso di aver pensato in un primo momento ad un problema tecnico o a una sorta di ammutinamento della sua classe. «Mi accorgo subito di non vedere nessuno di loro. Solo le icone a telecamera spenta. Meravigliata, dico di non riuscire a visualizzare nessuno. La voce di una ragazza: “Prof, dobbiamo dirle una cosa”. Sinceramente mi spavento un po’. In un nanosecondo mi passano per la mente tante strane idee... mi vogliono sabotare, contestare, chiedere qualcosa di molto impegnativo» - rivela la prof su Facebook - «La ragazza continua: “Non è lei ad avere problemi di connessione, siamo noi ad avere disattivato volutamente le telecamere”. Silenzio totale. Giuro che l’ansia si poteva tagliare col coltello. La voce senza volto riprende: “Le dobbiamo parlare”. Non sapevo più a che immagini nefaste attingere».

A questo punto, racconta ancora l'insegnante, arriva la sorpresa, con l'alunna che spiega: «Prof, lei ci è stata sempre vicino in questo nuovo inizio per noi, in questa situazione così difficile. Ci ha sempre supportato ed incoraggiato, ci ha fatto divertire...». L'insegnante si aspettava un brutto "ma" seguito da qualcosa di negativo e inizia seriamente a preoccuparsi, poi l'audio sparisce e ricompare il video, con tutti gli studenti che esibiscono cartelli con la scritta "Grazie".

«Che dire, un nodo di commozione mi sale alla gola. Tutta la stanchezza, i sacrifici, le preoccupazioni scompaiono in un attimo. E poi compaiono i loro volti sorridenti. I miei meravigliosi “mostriciattoli” mi hanno fatto il regalo di Natale più bello che, come insegnante, potessi ricevere» - spiega la professoressa, decisamente commossa - «In quel grazie così vero, così affettuoso, così avvolgente si legge tutto l’amore che c’è. Sono io a ringraziarli per l’entusiasmo, la voglia di fare, la luce negli occhi. Quante cose mi donano ed insegnano ogni giorno. Chiedetemi se sono felice».







Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 13:33

