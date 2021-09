Scuola, Crisanti boccia i test salivari fatti a casa: «Hanno molti limiti, ecco perché»

I test salivari sugli studenti fatti dai genitori a casa? «Ennesima soluzione creativa, hanno dei limiti e la loro attendibilità in situazione non controllate, come può essere quella di farli a casa e dare la responsabilità ai genitori, lascia molti dubbi». Lo dichiara all'Adnkronos Salute Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, commentando una possibile estensione dei test salivari a scuola, anche oltre gli istituti 'sentinellà.

Questi test salivari «sotto una supervisione hanno dato buoni risultati ma c'è tutta una procedura da rispettare - avverte Crisanti - vanno fatti a distanza dai pasti, occorre bere prima e poi durante l'esecuzione c'è il rischio che l'areosol si propaghi quindi serve un luogo chiuso e a norma. Paradossalmente è più facile fare un tampone naso-faringeo che un test salivare. Io sono per lo screening a scuola ma con lo strumento giusto, ad esempio oggi ci sono anche micro-tamponi».

Secondo Crisanti, nella scelta di optare per i test salivari agli studenti «c'è stata un'attrattiva psicologica che non ha preso bene in considerazione le difficoltà - rimarca il virologo - Se il campionamento è fatto bene i salivari possano avere una buona attendibilità ma allora andrebbero fatti a scuola da personale qualificato non a casa dai genitori. Ad esempio sarebbero perfetti se si vuole fare un monitoraggio tra gli operatori sanitari che possono usarli da soli anche a casa».

