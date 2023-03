Scuola, concorso docenti: il piano del ministero per le nuove assunzioni

di Redazione web

Concorso docenti per la scuola, fatti i primi passi. In attesa di poter avviare le nuove procedure di reclutamento Pnrr, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aperto le necessarie verifiche per realizzare nel corrente anno un importante piano di assunzioni di personale docente.

Assunzioni necessarie per garantire continuità didattica, rispondere a esigenze degli studenti diversamente abili e ridurre il precariato

«L’obiettivo, nell'ambito delle facoltà assunzionali che si riscontreranno, è di dare una significativa risposta alle esigenze degli studenti con disabilità, di garantire maggiore continuità didattica a tutti i giovani, di diminuire il precariato e di assicurare dunque il regolare avvio del prossimo anno scolastico», spiega il ministero.

