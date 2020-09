Scuola, arriva il concorso: sarà il 22 ottobre. «32mila posti, le domande sono già il doppio»

Lockdown dal primo al 20 dicembre per salvare il Natale in famiglia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 10:32

Scuola, arriva il. Sarà il prossimoil giorno prescelto per la selezione di, con le prove che andranno avanti per quasi un mese (metà novembre), mentre successivamente toccherà ai docenti di scuola primaria e scuole di infanzia e per le secondarie di primo e secondo grado, per altre 46mila cattedre.Il concorso andrà in Gazzetta ufficiale domani ma non servirà per rendere subito di ruolo i docenti precari, almeno non da subito, ma dal prossimo anno. Chi supererà il concorso infatti, in maniera retroattiva, diventerà di ruolo e gli sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1 settembre di quest’anno.. La durata, spiega Repubblica, sarà pari a 150 minuti, la prova dovrà essere svolta con il sistema informatizzato e i candidati dovranno rispondere a cinque quesiti a risposta aperta per valutare le competenze disciplinari e didattiche, più un sesto quesito per la lingua inglese (richiesto il livello B2).L’obiettivo del ministero è di concludere la fase di selezione entro la fine del 2020, considerando anche l’emergenza legata ai docenti dopo la riapertura delle scuole post lockdown. Ora il problema sarà svolgere il concorso rispettando le normative sanitarie, garantendo il distanziamento sociale e prevenendo assembramenti: tramite i termoscanner verrà misurata la temperatura e chi avrà più di 37,5 non potrà accedere.