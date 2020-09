Scuola, Azzolina: «Studenti, rispettate le regole anche fuori. Domani le date del concorso»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unrivolto aglidi tutta Italia, quello della ministra dell'Istruzione,: «Lenon possono essere rispettate solo a, ma anche al di fuori».Incontrando gli alunni dell'Istituto Borghese-Faranda di Patti (Messina), laha spiegato: «Oggi a scuola ci sono regole molto precise dal punto di vista sanitario, ma queste regole da sole non possono bastare se fuori da scuola, poi, non vengono rispettate: utilizzo della mascherina quando necessario, il rispetto del distanziamento, l'igiene delle mani. In questo momento i contagi che abbiamo avuto non sono legati alla scuola, ma ad altro: vengono dall'esterno. E allora bisogna stare molto attenti, perchè rispettare le regole anche fuori dalla scuola ci permette di mantenerla aperta. Il mio appello è rivolto a tutti, studenti e famiglie. In questo momento la scuola è più importante di tutto, di tutto»., poi, nel pomeriggio ha partecipato alla riunione del M5S ed ha annunciato: «Ilsi farà: domani escono le date in Gazzetta Ufficiale».