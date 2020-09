Scuola allo sbaraglio: a Milano la Azzolina blocca il predecessore Bussetti sulle graduatorie, ma nel Lazio lo copiano

Sta succedendo di tutto, sulla scuola, a 48 ore dalla prima campanella: tra banchi e aule che mancano, adesso scoppia anche la lite sulla convocazione dei precari.



A Milano il direttore dell'ufficio scolastico Marco Bussetti (ex ministro all'istruzione e predecessore della ministra Azzolina), come raccontato da Leggo oggi, consiglia ai dirigenti di convocare i supplenti dalle graduatorie di istituto per limitare i disagi della ripartenza con le cattedre scoperte ma da viale Trastevere arriva il veto e così, entro oggi, dovrà ritirare la nota già diramata ieri.



Intanto però anche dall'ufficio scolastico regionale del Lazio arriva ai presidi la stessa circolare per le nomine da graduatorie di istituto: mettendo scompiglio tra gli uffici di presidenza che non sanno più come muoversi.



Bagarre anche in Piemonte dove scoppia il caso sulla misurazione della febbre: la Regione vuole l'autocertificazione della misurazione avvenuta a casa, altrimenti avverrà in classe. Ma la Azzolina anche qui mette il veto: “possiamo impugnare la norma” Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 13:48

