I social aiutano a scrivere meglio: la ricerca di Skuola.net

Chi ha detto che le nuove generazioni non vanno d’accordo con la grammatica italiana? Certo, lo “strafalcione” è dietro l’angolo, ma questo è vero per tutte le età. Forse, è tutta una questione di concentrazione. Perché, quando i ragazzi si impegnano, cercano di limitare al massimo gli errori. Il loro terreno preferito? I social network. A dirlo è una ricerca del portaleeffettuata su 4500 studenti di scuole medie, superiori e università. Lo spunto è l’edizione 2018 della “Giornata ProGrammatica”, l’evento per la promozione della lingua italiana di “Radio3 – La Lingua Batte” insieme al Miur e in collaborazione con il Ministero degli Esteri (MAECI), l'Accademia della Crusca, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) e la Comunità Radiotelevisiva Italofona (CRI), di cui Skuola.net è partner.I ragazzi dimostrano di badare a quello che scrivono quando preparano un post o un commento da pubblicare online: il 69%, infatti, fa sempre un’ultima verifica per essere sicuro che non ci siano errori di grammatica o di ortografia; a questi, si aggiunge un 13% che lo fa ogni tanto, probabilmente quando tiene particolarmente al contenuto; appena il 18%, invece, confessa di pubblicare senza controllare. Livelli di attenzione simili anche se si tratta di un messaggio scritto in chat, laddove la platea dei lettori dovrebbe essere più ristretta. Ma non importa, meglio non rischiare. La quota di quanti correggono sempre eventuali errori, in quest’ultimo caso, è del 71%; mentre il 29% scrive senza preoccuparsi della forma.Questa premura è forse frutto della paura di essere giudicati dal popolo del web? In effetti, 1 su 4 ha ricevuto almeno una volta un commento negativo a un post condiviso sui social network, perché aveva sbagliato a scrivere. Gli errori non passano inosservati neanche in chat: quasi la metà dei giovani intervistati – il 45% - è stato criticato per aver usato un cattivo Italiano in un messaggio istantaneo. A loro volta, comunque, questi ragazzi sono pronti a bacchettare un post sgrammaticato (41%) o una chat scorretta (62%).Ma la paura di essere rimproverati non è il solo motivo di tanta attenzione. Secondo 7 studenti su 10, scrivere bene in chat o sui social network aiuterebbe a migliorare anche l’Italiano da usare a scuola. Molto, però, dipende dalla piattaforma su cui ci si esercita. Ce ne sono alcune che, secondo i giovanissimi, facilitano più di altre il compito: su tutte spicca WhatsApp (53%), sempre per quel discorso che in chat ci si giudica più facilmente. Segue Instagram (16%), forse perché è il più presidiato dai loro coetanei e un errore passerebbe meno inosservato. Pari livello di attenzione è richiesto da Facebook e Twitter (11%). Chiude l’elenco Snapchat (9%), ma qui il lavoro è facilitato: dopo un po’ spariscono le tracce.Sono gli stessi studenti, interpellati da Skuola.net, a spiegare in che modo i social network li aiuta a migliorare il proprio Italiano: “Personalmente scrivere sempre (in chat, su WhatsApp) mi aiuta molto a formulare frasi, opinioni e commenti in un italiano corretto”, commenta uno dei ragazzi intervistati; “postando delle foto - spiega un fautore di Instagram - si pensa alla frase che possa descriverla al meglio e quindi cerchiamo di non fare errori grammaticali e automaticamente, senza che ce ne accorgiamo, ci alleniamo”. Poi, c’è chi approfitta di un aiutino: “Il correttore automatico mi fa notare gli errori mentre scrivo, così imparo!”, e chi, invece, crede che un italiano corretto serva soprattutto ad esprimere al meglio il proprio pensiero, anche sui social: “Spesso in chat si creano discussioni per le quali senza un corretto italiano non si riesce a far capire quello che si intende e si crea solo confusione”.