“MediArte: imparo l’arte di mediare”, a Ciampino il progetto in tutte le classi prime delle scuole medie

Il 26 maggio dalle ore 17- alle 19 p.v. presso la Sala Consiliare “P. Nenni” del Comune di Ciampino ci sarà l’evento conclusivo dell’iniziativa “MediArte: imparo l’arte di mediare”;il progetto di educazione alla gestione del conflitto e prevenzione al bullismo e cyber-bullismo realizzato dall’Associazione MediAmo Aps (www.mediamo.info). Il Progetto è stato Co-finanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Programma Operativo Regione Lazio 2021/2027.

Nel corso dell’evento, patrocinato da Comune di Ciampino all’interno di un’attività di prevenzione di “Rete” avviata sul territorio negli ultimi anni, verranno presentati i risultati del progetto e proiettati i cortometraggi tematici “Niente di strano” e “Leggi tu” realizzati dai ragazzi degli istituti coinvolti (Cfr. programma in allegato)



I destinatari/Beneficiari del progetto sono stati tutti gli alunni delle classi prime dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” e della Scuola Media Statale “Umberto Nobile” di Ciampino: 16 classi coinvolte per un totale di circa 330 ragazzi.

Il progetto si è posto in linea con l’obiettivo della Regione Lazio di offrire – nell’ambito della nuova programmazione FSE Plus – un’offerta formativa integrativa extra scolastica di natura sociale e culturale, al fine di contrastare il fenomeno della violenza giovanile e più in generale di ogni forma di discriminazione e di violenza. Con tale iniziativa MediAmo Aps ha voluto supportare la scuola nel dare una risposta al disagio relazionale sempre crescente – acuito dal Covid – nei pre e adolescenti – disagio che, sempre più spesso, sfocia in comportamenti scorretti fuori e dentro la rete. L’attenzione alla “relazione” tra bambini e ragazzi riveste sempre più importanza (ancora poco accolta dalla scuola), non solo in termini di prevenzione ma anche di miglioramento dell’apprendimento. Le competenze non cognitive - chiamate anche life skill - sono infatti quelle abilità che portano a comportamenti positivi e di adattamento, che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Negli anni numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia della prevenzione al bullismo, cyberbullismo e alla violenza di genere attraverso interventi di educazione all’intelligenza emotiva e alla gestione del conflitto.

MediAmo Aps opera in tal senso da 7 anni e con MediArte ha accompagnato gli studenti in un percorso- di 10 incontri (20 ore) - volto al contrasto e alla prevenzione primaria del fenomeno della violenza giovanile (bullismo, cyberbullismo e discriminazione in generale) attraverso confronti, dibattiti e un’educazione alla gestione del conflitto utilizzando le tecniche della mediazione scolastica.

Al termine della prima parte del percorso educativo/formativo, i ragazzi hanno potuto trasformare creativamente quanto acquisito ed emerso dai confronti realizzando un video/cortometraggio (uno per istituto) all’interno di un laboratorio artistico-audiovisivo su tematiche che spaziano dall’inclusione alla prevenzione, alla lotta contro ogni forma di discriminazione.

Il cinema è infatti un’arte collettiva che prende forma solo tramite la collaborazione figure artistiche e tecniche che convergono idee e sforzi verso una visione comune.

I due cortometraggi potranno essere utilizzati dalle scuole come “testimonial” contro la violenza e a favore del “litigare bene”, a dimostrazione del buon uso dei video e dei social.

Gli studenti, con un coinvolgimento attivo e consapevole hanno acquisito strumenti e abilità atti a instaurare e vivere relazioni positive all’interno e fuori della classe, online e offline. Sono stati promossi e rinforzati tutti quei fattori che sono basilari nelle strategie di contrasto e prevenzione dei disagi relazionali, come ad esempio: facilitare l’assunzione della responsabilità, promuovere l’ascolto reciproco e il riconoscimento del punto di vista degli altri; saper affermare le proprie posizioni e desideri comprendendo allo stesso tempo quelli degli altri, acquisire competenze mediatorie e negoziatorie per risolvere i conflitti in modo collaborativo ed efficace (nell’ottica I win You win), affinché non vi siano né vittime, né prepotenti.

Il progetto, finalizzato a prevenire i fenomeni discriminazione, violenza e di bullismo nel periodo pre e adolescenziale, ha affrontato con particolare attenzione tematiche relative a quei comportamenti aggressivi che stanno aumentando sempre più all’interno delle coppie di adolescenti, che sfociano poi in età adulta in quella che comunemente definiamo “violenza di genere”.

Su diversi piani MediArte ha raggiunto i seguenti obiettivi specifici: Aumentare la consapevolezza del ruolo di ogni ragazzo/a in situazioni che spaziano dal conflitto alla discriminazione fino al bullismo; Promuovere presso tutti gli alunni le pratiche di peer education; Potenziare abilità e competenze di aiuto; Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe e tra classi; Acquisire una comunicazione efficace ed assertiva; Apprendere strategie e competenze per la comprensione e gestione del conflitto; Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica; Promuovere l’empatia verso un’educazione alla pace.

MediAmo Aps è un’Associazione di promozione sociale con sede in Ciampino e attiva dal 2017 sul territorio con progetti di prevenzione, a partire dalle scuole primarie.

L’Associazione è costituita per lo più da mediatori familiari e scolastici nonché operatori del sociale provenienti da diverse formazioni: psicologi, sociologi, educatori, assistenti sociali, avvocati, etc.

L’anima multidisciplinare dell’associazione si riflette anche negli interventi di prevenzione e nelle iniziative di sensibilizzazione messi in campo sul territorio da tutti i nostri associati con attenzione e cura per tutti gli aspetti che concorrono alla crescita armonica e consapevole dei nostri ragazzi.

MediAmo ogni anno forma nuovi mediatori scolastici sul suo metodo che gli stessi docenti possono apprendere durante il percorso in classe. Avranno così ulteriori strumenti da utilizzare all’occorrenza anche in altre classi negli anni successivi. Per tutti coloro che sono interessati ad approfondire, l’associazione realizza un incontro mensile on-line sul metodo.

Il metodo MediAmo è la nostra “piccola parte” in risposta alla continua richiesta di genitori e insegnanti di farsi “Comunità educante”. Sì, perché i bambini e i futuri ragazzi hanno bisogno di un’educazione non solo all’utilizzo responsabile del mezzo digitale quanto, soprattutto, al rispetto dell’altro e alla gestione del conflitto. Un bambino “formato” sui rischi e le conseguenze di un errato utilizzo dei mezzi digitali, sarà un ragazzo e poi un adulto più consapevole. Un bambino che ha imparato cosa vuol dire ascoltarsi e ascoltare le emozioni e i bisogni dell’altro sarà meno a rischio sia dal diventare un bullo sia dall’esserne vittima.

Questo compito “educativo” però non spetta solo ai genitori, ma è compito di tutta la comunità civile a partire sicuramente dalla famiglia ma con il supporto costante della scuola, dello sport e delle istituzioni.

