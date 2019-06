Maturità, il ministro Bussetti: «Vietati shorts, infradito e cellulari»

Niente shorts, né infradito e soprattutto vietato il cellulare e scuole isolate dalla rete e quindi senza il collegamento wifi per evitare 'scopiazzamenti' durante le prove degli esami di maturità. A parlare è stato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ospite della trasmissione di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora', il quale ha consigliato ai maturandi di vestirsi «in modo comodo con un abbigliamento decoroso. Ai maschi suggerirei di indossare una camicia di cotone, visto il caldo», e li ha ammoniti: «Se si viene sorpresi col cellulare, anche acceso, si viene espulsi».



Parlando delle tracce per la maturità ha spiegato che «sono tutte pronte» e di averne aggiunta una proprio ieri. «Mi sono detto perché 'non proporre anche una cosa di questo tip' - ha spiegato - mi è venuta in mente alle 5.30 di mattino ma ci riflettevo già da qualche tempo». L'esponente di Governo ha poi ricordato che le tracce sono 12, da cui ne saranno scelte sette. «A deciderle - ha puntualizzato - sarò io, da solo, perché è necessario mantenere la completa segretezza» e si è augurato che quando saranno lette ci sia «una reazione di stupore ma felice degli studenti». Ed anche sull'introduzione delle 'buste' per l'esame orale il ministro ha rivendicato: «Una scelta voluta fortemente da me» ricordando che «all'interno non ci sarà una domanda ma uno spunto, come un quadro, una foto o un riferimento, che permetterà alla commissione di iniziare le domande. Ad esempio, se dentro la buste ci fosse la Monna Lisa si potrebbe partire da lì».



Bussetti non ha escluso che sia utile studiare anche nella fatidica notte prima dell'esame: «A volte succede che prepari un esame, studi 500 pagine e all'ultimo momento ti viene voglia di guardare un capitolo. E magari ti chiedono proprio questo: a me è successo diverse volte. A volte succede». E parlando di esami il ministro ha accettato di buon grado di farsi esaminare dai due conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro scegliendo proprio tra tre buste, ognuna con cinque domande di carattere generale: dai sette re di Roma alla tabellina del 9 passando per l'inglese e i confini dell'Italia. Il risultato è stato piuttosto buono: Bussetti ha risposto correttamente a praticamente tutti i quesiti. «Sono andato bene - ha scherzato - almeno diciotto su venti me lo merito!». Giovedì 13 Giugno 2019, 10:53

